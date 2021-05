Impugna FGR freno a captura de Cabeza de Vaca

Agencia Reforma / Francisco García Cabeza de Vaca

Ciudad de México— La Fiscalía General de la República impugnó el fallo judicial que congeló temporalmente la orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca y que impide que sea detenido por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en Tamaulipas, con sede en Reynosa, recibió ayer el recurso de queja de la FGR contra la suspensión provisional que el pasado martes notificó en favor del gobernador de Tamaulipas.

En un acuerdo publicado hoy en listas, el juzgador indicó que turnará este recurso a un tribunal colegiado de circuito en la entidad, para que resuelva en última instancia si prevalece o no la suspensión que por ahora impide que el mandatario estatal sea privado de su libertad.

A reserva de que este caso sea radicado la próxima semana por el tribunal, el juez Gutiérrez Pérez tiene programado celebrar el próximo 7 de junio la audiencia en la que resolverá si suspende o no por tiempo indefinido la aprehensión de Cabeza de Vaca.

El pasado 18 de de mayo el juez de control Aarón Iván Zeferín Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, ordenó la aprehensión del Gobernador por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Previamente, el Ministro de la Corte Juan Luis González Alcántara había resuelto que prevalecía el fuero de Cabeza de Vaca, dado que el Congreso de Tamaulipas había decidido no homologar la declaratoria de procedencia de la Cámara de Diputados.

"La eficacia y validez de la declaratoria de procedencia federal no pueda estar supeditada al reconocimiento o aceptación que al respecto pueda hacer la autoridad local, pues en términos del artículo 111 constitucional, tratándose de delitos federales y su persecución penal contra altos funcionarios locales o federales, es a la Federación a la que en exclusiva le compete decidir en definitiva sobre la procedencia o no del desafuero constitucional", dijo el juez al ordenar la aprehensión en la causa penal 139/2021.

Sin embargo, el pasado martes el juez Gutiérrez Pérez suspendió este mandato de captura -no obstante que por norma los amparos no pueden frenar aprehensiones por delitos con prisión preventiva de oficio como la delincuencia organizada-, al estimar que no está claro si efectivamente le fue o no retirado el fuero al Gobernador.