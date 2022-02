Imprimen boletas baratas para revocación de mandato

Ciudad de México— Los Talleres Gráficos de la Nación y el Instituto Nacional Electoral echaron a andar la impresión de las papeletas para el ejercicio de la revocación de mandato del Ejecutivo federal, que serán 35 por ciento más baratas por la falta de presupuesto.

Se trata de 94.5 millones de boletas, que estarán listas en marzo y serán distribuidas desde los Talleres Gráficos a todo el país, para que sean utilizadas en el ejercicio de consulta convocado para el 10 de abril.

Por la falta de recursos, no se usó el papel seguridad que usualmente se utiliza en las boletas de elecciones constitucionales.

Lorenzo Córdova, presidente del INE, indicó que si bien no hay el papel seguridad, sí se contemplan otras medidas que evitan su falsificación, pero urgió a que esto no vuelva a suceder.

"No se imprimirán en papel seguridad como en una elección federal. Sin embargo, cada una de esas 94.5 millones de papeletas seguirán teniendo medidas de seguridad para impedir que sean falsificadas.

"Medidas de seguridad de dichas papeletas incluyen micro impresión, impresión invertida, impresión sustituta, imagen latente e impresión invisible, medidas con los cuales es posible garantizar su autenticidad y que sean absolutamente infalsificables", afirmó el presidente del INE.

El utilizar papel normal significará una reducción del 35 por ciento en los costos, de acuerdo con las proyecciones del Instituto.

Las boletas quedaron en un color rosa con las dos preguntas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló.

"Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ¿se le revoque el mandato por pérdida de confianza? o ¿siga en la Presidencia de la República, que termine su periodo?".

Lorenzo Córdova expuso que todas las actividades para organizar la consulta se están cumpliendo.

"No obstante, los diferendos que se tuvieron previos a la emisión de la convocatoria el pasado 4 de febrero, la Revocación de Mandato va y va muy bien. Todas las actividades se están cumpliendo dentro de los tiempos previstos", aseveró.

"Toda la maquinaria y la experiencia institucional acumulada en 31 años se están invirtiendo, para que el próximo 10 de abril las mexicanas y mexicanos vivan un proceso de participación ciudadana legal, imparcial, cierto y confiable".

Sin embargo, Córdova alertó que no debe repetirse la situación de que se gaste menos en la impresión de papeletas por no tener el presupuesto necesario.

"No es el escenario óptimo, en otro contexto nosotros habríamos impreso boletas en el papel seguridad. Hoy por las restricciones presupuestales tuvimos que tomar decisiones de no recurrir a la impresión de seguridad, no es lo ideal.

"Hay consenso entre nosotros que las elecciones en el futuro no pueden realizarse en circunstancias similares, porque eso puede mermar la confianza ciudadana", advirtió Córdova.

En el evento, el subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar, señaló que con la revocación de mandato se estará cumpliendo uno de los compromisos del Gobierno en consolidar la democracia participativa.

"El problema que seguimos padeciendo en México es el de la confianza, sino absoluta, sí lo suficientemente fuerte en las instituciones democráticas y en los partidos políticos, como para poner en práctica las bondades de la nueva tecnología, sin pretexto alguno.

"Es un problema que estamos obligados a resolver para dejar de ser una de las democracias más caras del mundo", consideró.

El presidente del INE resaltó después que el Instituto tiene una gran confianza ciudadana.

"Todos somos el INE", argumentó Córdova al asegurar que la participación de los ciudadanos para ser funcionarios de casilla es indicativo de que hay confianza en los procesos que organiza el Instituto.