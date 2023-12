Impone crimen sobreprecios

Ciudad de México.- En Texcaltitlán, Estado de México, los sicarios de La Familia Michoacana cobraban comisión por el agua, la madera, el combustible, por tener animales, por comprar comida, por las cosechas y hasta por hacer fiestas.

En esa comunidad al sur del estado, donde el 8 de diciembre fueron asesinados 11 criminales del cartel, pobladores acusaron que ese grupo es el que gobierna, asesina, desaparece y les cobra cuotas desde hace más de una década.

“Tenemos muchísimo tiempo pagando cuotas del agua, de la leña para cocinar, ya no eres libre ni de ir al monte a cortar una rama porque te la cobran, el azúcar, huevo, la carne. No somos libres ni de matar una gallina para comerla porque teníamos que avisar; si teníamos fiesta, teníamos que avisar, y aparte del gastito, teníamos que darle a ellos una parte”, relató una pobladora.

“Nos empezaron a cobrar hasta por la cantidad de animales, ellos ponían el número permitido”, agregó.

Ayer, en una visita que realizó al lugar la gobernadora Delfina Gómez, pobladores informaron que incluso tenían que pagar cuota de hasta 40 por ciento por los alimentos. Por ejemplo el kilo de retazo lo pagaban en 150 pesos, el kilo de huevo en 50, el de tortilla en 27 pesos. El día previo a la matanza, Rigoberto de la Sancha “El Payaso”, pidió que le entregaran 70 por ciento de la cosecha de habas y, a los que no lo hicieron, los citó en el campo de futbol.

“Nos citó a las 12, a todos los que no quisimos dar la cuota, ahí sospechamos. Somos humildes, pero no tontos. Nos comenzaron a llegar rumores de que si no atorábamos nos iban a matar. Pasó lo que tenía que pasar, no nos arrepentimos”, dijo una pobladora.