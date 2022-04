Impondrá TEPJF sanciones por promoción indebida

Chihuahua.— El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que será la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la instancia que resuelva el fondo de las quejas que se llegaran a presentar y determine las sanciones correspondientes en lo referente a promoción indebida de la revocación de mandato.

Previamente, la Comisión de Quejas y Denuncias del instituto declaró procedentes las medidas cautelares solicitadas a través de 26 quejas, presentadas por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional y diversos ciudadanos en contra del partido Morena, la asociación civil Que siga la Democracia y quien resulte responsable, por la colocación de propaganda en espectaculares, lonas, bardas y adheridas en postes, en 19 entidades de la República Mexicana, entre las que se incluye Chihuahua.

Sin embargo, estas medidas cautelares no fueron acatadas al menos hasta el pasado viernes en esta entidad, a pesar de que se había dado como plazo 72 horas desde que se emitió la orden para retirar la propaganda el pasado 11 de marzo. A nivel nacional, actualmente el citado Tribunal sólo ha emitido una multa contra la asociación civil Que siga la Democracia por el uso de propaganda con el término ratificación y no revocación; no obstante, no se especificó a cuánto asciende la misma.