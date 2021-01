Imploran médicos: Si no nos ayudas, no vamos a resistir

Especial / Agencia Reforma

Ciudad de México— Médicos y enfermeras de los hospitales generales de zona número 29, en San Juan de Aragón, y 27 en Tlatelolco, en la Ciudad de México, suplican a la población quedarse en casa debido a la saturación hospitalaria por Covid-19.

"Quedan pocos ventiladores, terapias intensivas están al tope; no queremos verte aquí", advierte el personal de salud a través de un video.

El personal asegura estar muy cansado y desanimado por la falta de empatía con la lucha que libran, pues llevan meses combatiendo el Covid-19 y no ven el final del túnel.

Además alertan que, si la sociedad no coopera, no van a resistir.

"Si no nos ayudas, no vamos a resistir. Por favor, nosotros hemos dado todo por ti. Ahora, has algo muy simple, pero muy valioso: '¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa!' Si te cuidas, nos cuidamos todos", expresaron.

En el video, indicaron que además no quieren ser parte de la estadística de la muerte por Covid-19, pues entrañables amigos que forman parte del personal de salud han muerto por el virus en el cumplimiento de su deber.

El personal de salud del IMSS lamenta ver que se pide a la gente no hacer reuniones familiares o fiestas y sucede todo lo contrario.

Aseguran que todas las mañanas se levantan con la misión de salvar vidas, pero lamentablemente ven cómo el virus se las arrebata de la mano.

"Lo que vivimos aquí adentro es una guerra dolorosa y cruel. Covid-19 no es una broma, es una enfermedad terrible que conduce a muchos a la muerte.

"Nunca pensamos en vivir y ver escenas de terror dentro de nuestro centro de trabajo".

El personal de salud del IMSS dice que el rostro del sufrimiento extremo y del dolor no se lo pueden sacudir de sus cabezas.

Intubar a un paciente en este entorno de pandemia, afirman, es una experiencia traumática, en muchos casos, es la antesala de la muerte.