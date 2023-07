Ignoran López-Gatell y funcionarios citatorios en Congreso

Ciudad de México.- Funcionarios de la Secretaría de Salud, como el subsecretario Hugo López-Gatell despreciaron acudir a la Cámara de Diputados a rendir cuentas, denunció el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba.

Sin embargo, apuntó el legislador, si se dan tiempo para asistir a actos partidistas.

Ramírez Barba indicó que López Gatell fue citado a una mesa de trabajo con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para mañana 19 de julio a las 17:00 horas, pero ante la nula respuesta del funcionario, ésta se canceló.

"Hay un desprecio a su propia fracción parlamentaria, y al poder legislativo", alertó.

López Gatell fue citado para aclarar la razón por la que cancelará cinco normas oficiales mexicanas de salud.

"Ya sesionó la Comisión Normativa de la Secretaria de Salud que preside él, se va a cancelar cinco (normas) y sólo está pendiente que se publique en el Diario Oficial, sin hacer lo que marca la Ley para cancelarlas", aseguró Ramírez Barba.

De acuerdo con el diputado, López Gatell ofrecerá una conferencia el 21 de julio en el Foro Recreativo y Cultural Iztacalco.

El diputado aseguró que hoy nuevamente PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron por escrito una solicitud para que López-Gatell acuda a la Cámara de Diputados, pero ahora para que comparezca.

Otro funcionario de salud que también fue citado para acudir mañana a la Cámara de Diputados fue Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales y Hospitales de Alta Especialidad; pero tampoco respondió a la solicitud.

Reyes Terán sí fue citado a comparecer.

"En 2022 a la Comisión Coordinadora se le asignó un presupuesto inicial en enero de poco más de 10 mil millones de pesos y terminó el año y ejerció 2 mil 100 millones de pesos. Lo cual significa que el dinero reservado en las partidas para el mantenimiento de equipos, la compra de medicamentos, para la subrogación de servicios..., pues no (se ejerció). Entonces queremos saber qué fue lo que pasó".

Pedro Zenteno, director del ISSSTE, también había sido convocado a comparecer el 26 de julio, pero el funcionario canceló por escrito. Se trata de la tercera ocasión en que Zenteno cancela su asistencia a una comparecencia en la Cámara de Diputados.

"Zenteno ha sido llamado varias veces y siempre manda una carta diciendo que no puede, pero nunca dice que día sí puede. Volvió a mandar la carta diciendo que no puede", lamentó el diputado. Además, indicó que Zenteno fue denunciado penalmente por él y otros legisladores por mentir ante senadores y diputados por compras a un proveedor que aseguró no hizo.

Alejandro Svarch, titular de la Cofepris, fue citado a comparecer el 2 de agosto y tampoco respondió.