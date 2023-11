Ignoran diputados de Morena a damnificados por 'Otis'

Ciudad de México.- Diputados del bloque mayoritario se negaron a recibir a la comisión de damnificados de Acapulco que llegó al recinto de San Lázaro para pedir un fondo de reconstrucción y que haya una comisión de seguimiento de las acciones y obras de rescate.

Tras entregar un pliego petitorio en Palacio Nacional, la comisión del movimiento Acuérdate de Acapulco buscó a los diputados federales para presentar la petición del fondo de 300 mil millones para poder levantar al puerto y localidades afectadas por el huracán 'Otis'.

La comisión de damnificados fue recibida por los coordinadores del Frente Amplio por México, encabezados por el presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Jorge Romero, pero no se presentó ningún morenista.

Pese a la gravedad de la emergencia en Guerrero, ni el coordinador Ignacio Mier ni los vicecoordinadores, Leonel Godoy y Aleida Alavez, recibieron a la comisión, como ninguno de los diputados electos por Guerrero.

En conferencia de prensa, representantes de los damnificados pidieron a los legisladores sensibilidad y que demuestren su preocupación por Acapulco, votando a favor del Fondo de Reconstrucción.

Evodio Velázquez, ex alcalde de Acapulco y vocero del movimiento, lamentó que, así como sucedió en Palacio Nacional que les cerraron las puertas, en la Cámara de Diputados tampoco haya habido interés de los morenistas por escucharlos.

Exigió que Acapulco sea tratado con la misma prioridad con que Cancún fue rescatado, cuando sufrió el embate del huracán Wilma.

"Venimos a hacer llamado a sensibilizarlos, al centro de país, a pedir auxilio, a decirles por favor que se acuerden de Acapulco, Acapulco los necesita. Las acciones son amores, las acciones de la Cámara de Diputados son amores reflejadas en el Presupuesto", señaló Velázquez, militante del PRD.

Explicó que entre sus peticiones está la instalación de una comisión especial que atienda el tema de Acapulco y no se olvide lo que pasó.

"Lo quieren minimizar, Acapulco está destruido, hay cientos de muertos, no 46. Hay una gran condición de necesidad al venir aquí y pedirles que puedan votar en lo particular un fondo de ayuda, específico, etiquetado para Acapulco de 300 mil millones para levantarse.

"A Cancún lo recuperan pronto, fue considerado prioridad nacional y Acapulco, ¿por qué no?", cuestionó Velázquez.

Oscar Athié reclamó que los diputados de Morena no los hayan recibido ni escuchado en su petición de un fondo especial de reconstrucción y aclaró que no hacen politiquería.

"Quiero dejar claro que no nos mandó nadie, nadie nos pidió que viniéramos, ni Xóchitl Gálvez ni Guadalupe Acosta Naranjo, es falso, nos mandó aquí ver el dolor, el hambre, la situación de tristeza y deplorable de Acapulco.

"Me hubiera gustado mucho ver aquí a alguien de Morena, me hubiera gustado mucho hablar a la cara, poder haberles dicho a los ojos 'voltéanos a ver, porque para eso estás, para eso eres legislador, para eso eres diputado, no estás de oquis ni de adorno, tienes una responsabilidad para con la ciudadanía'.

"Me hubiera encantado ver al señor Mier para decírselo, me hubiera encantado ver a diputados de Morena para decírselos en la cara", expuso el ex cantante de baladas románticas.

Aseguró que fue una decepción que los legisladores de Morena no los recibieran en la Jucopo, porque son ciudadanos que acudieron a la Cámara de Diputados a pedir ayuda.

Pidió que el presidente Andrés Manuel López Obrador recorra realmente el puerto y las colonias más afectadas, para que se dé cuenta de las carencias de la población.

"En estos momentos de desgracia la mejor política es la del sentido común y la de hacer lo correcto", resaltó.

Ramiro Solorio, activista en Acapulco, agregó que el movimiento Acuérdate de Acapulco es visibilizar la tragedia y evitar que se minimice, como se ha hecho desde Palacio Nacional.

También reclamó que haya mentiras del presidente López Obrador, como afirmar que visitó tres veces el puerto, que hizo recorridos y ha escuchado a la gente.

"Estamos agradecidos porque aquí hubo diputados que nos abrieron las puertas. Sabemos de la cerrazón y desdén del presidente de la república, que dijo que no se iba a aprobar ningún recurso adicional, ha minimizado la tragedia, no ha escuchado a nadie y quiere invisibilizar la tragedia", expuso.

Los representantes de los damnificados indicaron que una comisión se va a quedar en la Cámara, en espera de que se apruebe el fondo para Guerrero y la comisión de seguimiento.

"No nos van a detener, vamos a hacer todo lo que sea necesario para que escuchen la realidad y la verdad que está pasando en Acapulco y vamos a buscar abonarle, con los miles y millones de gentes que aman a Acapulco

"Vamos a quedarnos en el plantón, vamos a valorar a dónde y cómo lo movemos; lógicamente queremos ver que nos den los resultados de lo que va a votarse aquí en la Cámara de Diputados y entonces ya sabremos lo que vamos a hacer", mencionó Evodio Velázquez.

Solorio indicó que seguirán "acciones contundentes" si no se aprueba el fondo para la reconstrucción de Acapulco y los municipios afectados, y que volverán a la capital del País con más gente.

"Obviamente que nosotros nos daremos por satisfechos si se aprueba, se va a quedar una comisión y vamos a estar pendientes de lo que se decida aquí en la Cámara de Diputados así de concreto", dijo.