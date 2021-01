IFT y Cofece no serán tocados: Clouthier

Ciudad de México— La Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, pidió cautela a los diputados de Morena en las reformas que pretenden hacer, sobre todo en las que pueden impactar el T-MEC y con la que se pretende eliminar el outsourcing, por lo que propuso mesas de capacitación.

"A mí me toca simplemente llamarles la atención y decirles que esto podría provocar problemas severos", añadió ante el periodo de sesiones que inicia el 1 de febrero.

En reunión virtual con los diputados de Morena, Clouthier advirtió que la existencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) son compromisos de México en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y que así se lo ha hecho saber al Presidente López Obrador, quien ha amenazado con desaparecerlos.

"Hay temas relevantes en el T-MEC que tienen que ver con algunos de los órganos constitucionales autónomos. El Presidente de la República ha dicho que trae alguna propuesta de mandar algunas iniciativas de cambio. Yo hablé con el Presidente personalmente y le comenté que el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Cofece tenían de alguna manera un compromiso dentro del propio T-MEC y el Presidente ha dicho que esos no serían tocados y respetaríamos lo acordado. Lo dejo en la mesa con ustedes para su conocimiento", indicó a los legisladores morenistas que, con 252 de 500 curules, son mayoría en San Lázaro.

La exdiputada propuso mesas de trabajo para capacitar a los legisladores en temas como la eliminación de los órganos autónomos.

"Es fundamental que conozcamos esa parte y para ello le he pedido a la subsecretaría (de Comercio Exterior), Luz María de la Mora, que coordine mesas de trabajo, capacitaciones, y cuando digo capacitaciones es bajar la información, desglosada, para que sepamos nosotros y estemos conscientes de esto y no contra vengamos lo que ya decidimos como Nación hacia dónde caminar", explicó.

Clouthier advirtió también sobre los riesgos de eliminar el outsourcing que, aunque ha tenido abusos, puede ser positiva en algunos aspectos.

"Necesitamos ir muy cuidadosamente en esta parte de la subcontratación, no me voy a meter, creo que el insourcing vale la pena que lo escuchen, lo conozcan, vean hacia donde podríamos caminar negativamente con tomas de decisiones apresuradas", afirmó.

La Secretaria de Economía dijo que no porque haya abusos se tengan que eliminar de tajo algunas políticas.

"Creo que no hemos comprendido o no hemos sabido explicar o no se ha logrado entender: Hay abusos, sí, y no todo lo que se ha abusado se tiene que cortar de tajo", sostuvo.