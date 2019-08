Identifican a 13 de 19 asesinados de Uruapan

Ciudad de México— Autoridades de Michoacán identificaron a 13 de las 19 personas asesinadas ayer en Uruapan, Michoacán.

La identificación de las víctimas fue facilitada por familiares que acudieron al Servicio Médico Forense, indicaron a Reforma fuentes militares.

Tras la identificación de las 13 personas, entre ellas dos mujeres, se indicó que al menos seis tenían antecedentes delictivos y señalados de pertenecer a la organización criminal de Los Viagras.

Familiares indicaron en sus primeras declaraciones que varios de ellos fueron privados de su libertad por civiles armados desde los pasados días 2, 3 y 4 de agosto.

Los cadáveres presentaban huellas de tortura, de acuerdo a los peritajes forenses.

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo que 14 personas ya fueron detenidas.

El funcionario federal indicó a medios, durante su gira por el estado de Durango, que detrás del multiasesinato está el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Viagras.

"Es la disputa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otra organización criminal, Los Viagras. Pero ya fueron detenidos, el día de ayer por Marina y Policía Estatal en Guanajuato", comentó.

No obstante, fuentes de la Fiscalía de Michoacán establecieron que dichas personas se encuentran en calidad de indiciadas o de testigos.

"No hay personas directamente vinculadas al hecho, algunas son importantes testigos y otras detenidas con armas de fuego, pero aún no hay vínculos directos (a los hechos violentos)", precisó la fuente.

En Uruapan los patrullajes del Ejército y la SSP estatal son frecuentes y se extienden hacía Lombardía y Nueva Italia, vía en la que se han denunciado robos frecuentes de camiones cargados de aguacate.

El multihomicidio se vincula a la extorsión de aguacateros y empresarios en Uruapan.