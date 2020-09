Huye Tomás Zerón a Israel

Tomada de internet

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Tomás Zerón de Lucio se encuentra en Israel, por lo que se le dio aviso a ese país de que cuenta con una orden de aprehensión, como parte de los avances de la investigación del caso Ayotzinapa.

"Desde luego ya se descarta la llamada verdad histórica, la mal llamada verdad histórica, esto lo dio a conocer el Fiscal y quienes llevaron a cabo esta manipulación están siendo procesados, es decir, se les va a llamar a cuentas, algunos ya están detenidos, otros están declarando y hay prófugos

"Es el caso del señor Zerón, que estaba en Canadá, esa es la información que se tenía, pero luego se informó que está en Israel, y ya hay aviso al Gobierno de Israel de que se tiene orden de aprehensión ya girada en contra de este señor", señaló en conferencia matutina.

El mandatario federal estimó que el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal no debe ser considerado por Israel como un perseguido político, porque participó en "hechos lamentables" y no sería justo.

"Y que no debe considerarse como un perseguido político, porque participó en hechos muy lamentables. El Gobierno de Israel no podría, lo digo de manera respetuosa, dar protección a una persona con estas características, no sería justo ni humano, porque hay elementos suficientes para demostrar que actuó de manera indebida con arbitrariedad", agregó.