'Hubo buen comportamiento en marcha'

Ciudad de México— Pese a disturbios y provocaciones de jóvenes encapuchados en marcha para conmemorar el 2 de octubre, el presidente López Obrador aseguró que hubo buen comportamiento de quienes participaron en la manifestación.

Por ello, agradeció a los ciudadanos que colaboraron para evitar la violencia con el llamado "cinturón de paz" y descartó que se les haya expuesto, a pesar de que abandonaron el cordón ante agresiones en inmediaciones del Zócalo.

"Agradecer a los ciudadanos porque ayudaron mucho para evitar violencia, hubieron desde luego algunos hechos, pero no como la vez pasada, nos ayudó mucho la gente, los ciudadanos, por eso les agradecemos, les mandamos un abrazo afectuoso a todos los que de blanco hicieron estos cordones de paz y evitaron actos violentos", dijo en conferencia mañanera.

"No (se les expuso) porque nadie iba a responder a una provocación y es el supuesto, el querer que algo suceda, es, si la ensartas pierdes y si no la ensartas perdiste (...) Sin embargo, yo tengo, ahora si, otros datos. Tengo la información de que salieron muy bien las cosas".

Tras la marcha por los 51 años de la matanza de estudiantes en Tlatelolco se registraron 14 lesionados y 7 detenidos. No obstante, el Presidente aseguró que ningún herido fue de gravedad.

"Nada de gravedad, nada de gravedad ¿Por qué no se revisa qué pasó el año pasado y los otros años? Pero si nos guiamos por lo que opinen nuestros adversarios, en particular los conservadores, no les va a gustar nada", afirmó.

El mandatario destacó que incluso gente que no era parte del "cinturón" colaboró para evitar actos de violencia.

"Hay una imagen que me gustó porque está un policía con un escudo, viene uno de los provocadores y le pinta ahí, y luego unos señores grandes, ancianos respetables, empiezan a empujar a los muchachos, en fin la gente ayudó muchísimo", dijo.