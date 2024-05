Hoy ser candidato es jugarse la vida.- Xóchitl

Tepatepec.- Xóchitl Gálvez, aspirante de la Oposición a la Presidencia de la República, se despidió de su campaña en su tierra, junto a la casa donde nació.

Lamentó primero el crimen de Alfredo Cabrera, candidato en Coyuca de Benítez.

"Así es que hoy ser candidato es jugarse la vida. Hoy ser candidato es algo de mucho riesgo, por eso estoy muy contenta de estar en casa, de estar con ustedes, de estar con la familia, amigas y amigos.

"Queridos paisanos, querida familia Gálvez, querida familia Ruiz, aquí en esta casa nací, aquí en este pueblo vendí tamales y gelatinas, por eso siempre voy a estar del lado de quienes se esfuerzan, de quienes aspiran a más, siempre estaré con ustedes".

"Voy a apoyar, siempre tendrán en mí a su aliada y amiga, aquí en Tepa, yo aprendí lo más importante que existe en la vida, los valores de mi tío Beto, aprendí el valor del trabajo y hacer creativa, lo mismo pelábamos pollos, preparábamos mole o hacíamos tamales, de la tía Manuela, la tía de todos aprendí de muy joven el valor del servicio, de los demás aprendí a dar sin esperar nada a cambio".

"No les voy a fallar, no les voy a fallar, no les voy a fallar, no me rindo ante nada ni ante nadie, voy a luchar contra el autoritarismo", prometió.

La logística colocó 500 sillas que se ocuparon, aun y con la feria que se instaló en la plaza principal del pueblo.

La hidalguense planeó su último evento político en esta localidad cabecera del Municipio de Francisco I. Madero, ante familiares y amigos de su niñez y adolescencia.