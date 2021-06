Hoy con un Tiktok ganas la elección: ‘Bronco’

Agencia Reforma / Jaime Rodríguez

Monterrey— El gobernador Jaime Rodríguez dijo que en la actualidad se puede ganar una elección llenando la ciudad de panorámicos y publicando en TikTok.

Al reaparecer en un acto público tras la veda electoral, el "Bronco" dijo ante el personal del Hospital Metropolitano que el quiso ser presidente para cambiar el sistema de salud del país, pero no pudo.

"Ser candidato independiente es muy difícil, muy complicado", se lamentó.

"Ser candidato de un partido político: llenas la ciudad de panorámicos, y ya, con un TikTok ganas... recibes recursos públicos".

En su mensaje, Rodríguez dijo que llevará una transición de apertura total con la Administración entrante, que encabezará el emecista Samuel García, pues sostuvo que quiere que pueda iniciar con un gobierno fuerte.

"El Gobierno estará a disposición de lo que él quiera saber", dijo luego en entrevista, "yo hubiera querido tener eso... no tuve la información del Gobierno como estaba".

Aunque García fue un crítico constante de su Administración, el "Bronco" dijo no temer a posibles investigaciones.

"Él sabrá qué hacer, finalmente nosotros hicimos las cosas bien", expuso.

"Si siente ganas de investigar, con mucho gusto estaré dispuesto porque finalmente es un ente público, será sujeto a eso, y no estoy preocupado", añadió, "él siempre estuvo en controversia por el tema de las firmas (para su campaña presidencial), lo tenía como un objetivo, yo demostré que no hubo tal cosa y listo. No tiene por qué haber ni rencores ni desencuentros".