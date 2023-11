'Hemos tenido mujeres desastrosas en la política', Álvarez

Ciudad de México.- Delante de dos fuertes candidaturas femeninas presidenciales en México, la controversial politóloga guatemalteca Gloria Álvarez declaró en la UNAM que ha habido mujeres desastrosas en la política latinoamericana.

"Como candidata presidencial he sido clara en cómo se puede dar una propuesta concreta, con 15 propuestas, cinco no negociables, Si yo he sido así de clara para expresar lo que me gustaría ver en Latinoamérica, me gustaría ver en otras mujeres esa misma claridad, porque no por ser mujer voy a apoyar a alguien.

"Hemos tenido mujeres desastrosas en la política latinoamericana. Dilma Rousseff (en Brasil); Cristina KIrchner (en Argentina), Roxana Baldetti (en Guatemala); Sandra Torres, en mi país. Lo que veo desgraciadamente siempre en los candidatos es que el lunes dicen una cosa, el miércoles cambian a otra", aseguró Álvarez, quien, en medio de protestas de estudiantes, ofreció una ponencia en la Facultad de Derecho de la Universidad.

Mientras la politóloga, quien ha sido calificada de ultraderecha, dictaba su conferencia, afuera alumnos gritaban: "Fuera Gloria de la UNAM".

Por su parte, la politóloga aseguró que la semejanza entre Javier Milei, presidente electo de Argentina, y Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial del Frente Amplio por México, es que un día salen a decir una cosa, y ,al otro, una muy distinta, por lo que no hay claridad en sus propuestas, como aseguró

"He escuchado que como dicen una cosa, luego dicen otra. No puedo opinar sobre unos programas de gobierno que todos los días cambian, prefiero opinar cuando un político ya está en el poder y está empezando a legislar

"Apoyar ciegamente y mesiánicamente a alguien que ni siquiera ha empezado a gobernar es populismo", indicó.

Tras reconocer que labora con el empresario Ricardo Salinas Pliego, justificó que éste no pague impuestos.

"Cualquier persona que se rehusa a pagar impuestos independientes de la cantidad, si su justificación es, prefiero hacer algo con eso, antes de que se los roben, yo no soy quién para decir que no, si todos sabemos que se roban nuestros impuestos".

Álvarez, quien presentó 15 propuestas libertarias, afirmó que quienes la califican de ultraderecha en realidad desconocen totalmente sus propuestas.