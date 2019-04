Hemos controlado la violencia: López Obrador

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, en conferencia matutina, que su Gobierno ha controlado la situación de violencia en el país.

"Hemos controlado la situación según nuestros datos", aseguró.

"Nos dejaron un país con mucha violencia porque había impunidad y mucha corrupción, que ya no hay".

López Obrador aseguró que en el pasado no existía una estadística confiable de violencia en el país.

El mandatario indicó que, anteriormente, los presidentes no se levantaban temprano y delegaban la responsabilidad a terceros, a diferencia de él, quien todos los días se reúne con integrantes de su Gabinete de Seguridad para conocer las estadísticas del país y trabajar en soluciones.

"Claro que hay resultados", recalcó Obrador.

"Nos va a llevar algún tiempo pero ya empezó esta nueva política".

El presidente destacó la coordinación entre corporaciones estatales y federales de seguridad para mayor eficacia.

"No estoy diciendo -que quede claro- que está resuelto el problema, sino que hemos mantenido los niveles que existían anteriormente o se revirtió la tendencia que traíamos sobre el delito de homicidios", comentó.

El Presidente mostró también una gráfica indicando el número de homicidios al día en el País que, aseguró, va a la baja desde que inició su Gobierno.