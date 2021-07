Hemos avanzado en seguridad, asegura López Obrador durante Informe

Ciudad de México— No hay asaltos, ni actos de vandalismo por hambre, hay gobernabilidad en nuestro país, hemos avanzado en seguridad pública porque ya estaban integradas las bandas y grupos delictivos cuando llegamos, cártel Jalisco, el del Pacífico o en Guanajuato pero la violencia no se combate con violencia sino con medidas humanas, así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador este jueves.

Aseguró que ha disminuido la delincuencia, secuestro, homicidios, robo, secuestro, aunque aceptó que hay aumento de 14 por ciento en feminicidio; agregó que es inédito que todos los días se reúne el gabinete de seguridad para atender la delincuencia en México.

Durante el Informe del tercer año del llamado Triunfo Histórico Democrático del Pueblo de México realizado en el patio de honor de Palacio Nacional, López Obrador aseguró que existen signos alentadores en crisis sanitaria y económica al menos de abril a junio con menos contagios y muertes por Covid-19.

Agregó que se equiparon hospitales dado que el sector salud "se encontraba en ruinas" y aseguró que el programa de vacunación ha funcionado con eficacia aplicando más de 350 mil dosis siendo Baja California la primera entidad que finalizó con la vacunación; el 35 por ciento de la población en todo el país dijo, ha sido vacunada.

Dijo también que la economía subirá al 6 por ciento mientras que el salario mínimo ha aumentado en 44 por ciento; reconoció que el gas sí ha registrado un aumento; el índice de la Bolsa de Valores aumentó 20 por ciento. Incluso dijo que se han recuperado 957 mil 248 empleos y en los próximo a tres meses se recuperarán en su totalidad.

Asimismo, consideró que las pasadas elecciones del 6 de junio se llevaron a cabo sin actos violentos, sin muertes de ciudadanos y se avanzó en el proyecto de su gobierno, a pesar de que se integró un bloque conservador dijo, para enfrentarlos y detener a la Cuarta Transformación buscando impedir que se obtuviera la mayoría en la Cámara de Diputados, 186 de los 300 Distritos en disputa son de la Alianza Juntos Haremos Historia, presumió el presidente.

"Se les ganó porque el pueblo es sabio, no podrán detener la ayuda a los más pobres, no podrán detener medicamentos gratuitos, sembrando vida, el apoyo a los adultos mayores, ni detendrán el Tren Maya, ni el Aeropuerto porque los conservadores son clasistas, racistas e hipócritas y como decía el presidente Juárez, los ricos y poderosos no sienten" agregó.

Aseguró que ha destinado su imaginación, esfuerzo y trabajo en beneficio del pueblo, aunque a muchos no les guste dijo, la manera de gobernar actual "tenemos tres principios mentores, no robar, no mentir, no traicionar al pueblo" abundó López Obrador; mientras que entre aplausos leyó una encuesta que aprueba su trabajo como presidente aunque no especificó la estrategia ni quién realizó dicha encuesta "estamos bien calificados" concluyó.