Hay que aprovechar lapsus del PAN y PRI: Delgado

Ciudad de México.- Los indicios de apoyo de la oposición a algunas reformas que presentará el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 5 de febrero se deben a la época electoral, pero hay que aprovechar este lapsus, señaló Mario Delgado, presidente nacional de Morena.

"Vamos a ver si es cierto que la oposición va a votar a favor de los trabajadores en México. Creo que porque es época electoral, tanto el PRI como el PAN empiezan a decir, a dar signos de que tal vez apoyen las iniciativas del presidente (Andrés Manuel López Obrador).

"Son iniciativas que van encaminadas a corregir los abusos y excesos de reformas que en el pasado hicieron en complicidad el PRI y el PAN, y que ahora seguramente porque estamos de cara al proceso electoral no se van atrever a actuar en contra del pueblo de México, porque son reformas que van dirigidas al bienestar de la gente, sobre todo a las clases menos favorecidas", afirmó en conferencia de prensa.

Delgado señaló que está por verse si por lo menos, en un acto de arrepentimiento, ambos partidos votan a favor de estas reformas.

"A mí me gusta mucho la reforma que habla del salario, que nunca más el salario pueda estar por debajo de la inflación, esa mentira que vendieron los gobiernos neoliberales como una verdad que no podía tocarse, que era incuestionable, que era prácticamente un paradigma económico; el salario no podía crecer más que la inflación... y el presidente demostró que eso era falso.

"También la corrección que se hará de las pensiones, fueron el PRI, junto con el PAN, quienes quitaron la posibilidad que los trabajadores de México tuvieran un retiro digno", sostuvo.

Delgado indicó que, además, el presidente también ha planteado incluir una nueva reforma eléctrica para asegurar la soberanía energética, a fin de que no regresen los privilegios en favor de unas cuantas empresas extranjeras.

"Porque ayer la Corte, otra vez, atendiendo a la oligarquía económica, no al pueblo de México, está favoreciendo a estas grandes empresas.

"Hay que aprovechar este lapsus que está teniendo el PAN y el PRI, que dicen que están a favor de México y de su población, y que de una vez se corrija de manera definitiva el tema del sector eléctrico para acabar con los abusos del pasado", añadió.