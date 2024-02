‘Hay que alejarnos de la política’

Ciudad de México.- Amagado por Morena con un juicio político, el ministro Alberto Pérez Dayán defendió la labor del Poder Judicial y la distinguió del actuar de los políticos.

Representante del Poder Judicial en la Conmemoración de la Constitución, el ministro exigió alejar la política y a las militancias de la integración y decisiones de los tribunales.

“El magistrado tiene que obrar en función precisa, obrar quizá contra la opinión de los electores. La esencia de la magistratura es muy distinta de la función social que ejerce el representante político.

“Hay que alejar al Poder Judicial de la política y no arrojarla al fondo de ella, para que no resulte en un juego de las pasiones”, dijo, citando al diputado constituyente de 1917, Paulino Machorro y Narváez. “Agrego yo: militancia y judicatura no son afines, estas palabras se repiten hoy en este recinto 107 años después”. Desde el Teatro de la República y frente a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el juzgador advirtió que nada ni nadie puede estar por encima de la Carta Magna.

Sostuvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para protegerla e invalidar cualquier violación de sus preceptos, sin importar el poder de donde provenga el agravio. “Por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie. No permitamos que esto se olvide o se confunda”, sentenció.