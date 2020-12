Hay oposición, pero la mayoría nos respalda: AMLO

Óscar Mireles / Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, pese a la oposición que existe contra su Gobierno, el 71 por ciento de los mexicanos lo apoya.

"Amigas y amigos, no todo es perfecto ni aspiramos al pensamiento único, ni al consenso. Ya estamos conscientes de que existe oposición a nuestro Gobierno y eso es legítimo y normal en una auténtica democracia.

"Sin embargo, la mayoría de los mexicanos está respaldando a nuestro Gobierno en la última encuesta, porque yo tengo otro dato. El 71 por ciento de los ciudadanos mexicanos decían que sigamos gobernando y con eso tenemos", comentó López Obrador en su Segundo Informe.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal agradeció a quienes le han tenido confianza y finalizó diciendo que no le fallará a México.

"Eso es lo fundamental, el apoyo de la mayoría del pueblo como decía el Presidente Juárez: 'Con el pueblo todo, sin el pueblo nada'. Amigas y amigos, gracias por su confianza, a los que están aquí presentes muchas gracias de todo corazón, a los que nos están viendo, escuchando por radio, por televisión, por la redes, muchas gracias, amor con amor se paga.

"No les he fallado y no les fallaré. Sigamos todos promoviendo el bien, enalteciendo a nuestra patria y haciendo historia. ¡Viva México, viva México, viva México!", agregó.