Hay libertades, dice AMLO tras concentración de 'Marea Rosa'

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México hay libertades para manifestarse sin represiones, como quedó demostrado con la "Marea Rosa".

En su conferencia mañanera, dijo que la movilización ciudadana de ayer en el Zócalo, convocada para respaldar las candidaturas opositoras de Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, fue una expresión de democracia auténtica.

Con la manifestación y el debate entre aspirantes presidenciales, añadió, se mostró que la situación política interna va "requetebién" a dos semanas de las elecciones.

"En lo interno, muy bien, muy bien, hasta diría requetebién porque estamos a 15 días, menos, de la elección presidencial y ayer fue un día en efecto intenso de manifestaciones y de debate.

"Y se demostró que se garantizan en México las libertades, que no hay represión, que hay democracia auténtica, el Zócalo estuvo lleno de manifestantes, se logró izar la Bandera nacional y en la noche el debate", resumió.

Señaló que esa confluencia de eventos es posible porque la ciudadanía en el País está muy politizada y ha cambiado su mentalidad, algo que tarda siglos en lograrse.

"Y los ciudadanos pues ya saben porque una de las cosas que siempre subrayamos es que el pueblo de México está en su mejor momento, está bateando arriba de 300, es mucha pieza, está muy politizado, muy consciente.

"No es poca cosa el cambio de mentalidad, puede llevar siglos el cambiar la mentalidad de un pueblo, es complejo, no son guajolotas ni tamales de chipilín", comparó.

De paso, y pese a la veda que le prohibe difundir logros de Gobierno, también presumió que la economía familiar se ha beneficiado de aumentos al salario mínimo, la inversión pública y extranjera, así como el plan de Bienestar.

'Ya los vimos, se quitan la máscara'

López Obrador arremetió nuevamente contra los conservadores, pues con la concentración de la "Marea Rosa" expusieron que no pertenecen a la sociedad civil, sino son de la derecha.

Dijo que anteriormente, sus opositores lo veían como un enemigo a destruir y no como adversario, pero ya sabe quiénes son pese a su "hipocresía" de presentarse como moderados o independientes.

"A nosotros, antes y hasta ahora, los conservadores nos daban trato de enemigos a destruir, no de adversarios a vencer, pero los conocemos bien y saben lo que más más, si me dicen, ¿qué le molesta más de sus adversarios conservadores? Su hipocresía.

"Es que se dan baños de pureza y eso de que no, yo soy del centro, yo soy de derecha, yo soy... o el movimiento es de la extrema derecha, no, no, no existe la extrema derecha, es la derecha, los conservadores, nada más que unos son más cínicos y otros más hipócritas, son lo mismo, no hay esos matices.

"Es como los moderados, independientes, los moderados no son más que, decía Ocampo, conservadores más despiertos, esos que tratan de engañar con sus discursos o concepciones objetivas, los que no toman partido, que son de la sociedad civil, ya los vemos quitándose la máscara, 'somos independientes, fuchi los partidos, yo no tengo partido, soy independiente, me visto de blanco y ya paso de independiente', pero es pura hipocresía", se lanzó.

En tiempos de definiciones, dijo "van enseñando el cobre".