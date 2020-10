Hay fideicomisos con desempeño impecable: Delgado

Archivo / Agencia Reforma

Ciudad de México— A pesar de que ha sido uno de los principales argumentos para justificar la extinción de 109 fondos y fideicomisos, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, reconoció que la corrupción no es generalizada en este tipo de instrumentos e incluso que existen algunos que operan de manera impecable.

Cuestionado sobre cuándo presentarán las denuncias penales correspondientes, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y diversos legisladores de su bancada han acusado corrupción en el funcionamiento de los fondos y fideicomisos, el legislador pidió no generalizar esta afirmación.

En conferencia virtual, señaló que si bien hay casos en los que este tipo de instrumentos financieros operan adecuadamente, han llegado a la conclusión de que esa figura no es la más recomendable ante la situación económica por la que atraviesa el País.

"En algunos casos se presentaba corrupción y ahí están las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, en el caso del Fonden que tiene múltiples observaciones, pero no es una generalización en el tema de los fideicomisos, es decir, hay fideicomisos que tienen un desempeño impecable, pero en estos momentos esa figura administrativa no es lo más recomendable ante la situación que estamos viviendo, la situación económica que estamos viviendo", indicó.

Sin dar detalles de las denuncias que presentaría su bancada, el coordinador parlamentario remitió a los resultados de las revisiones de la ASF, e incluso dijo que espera que muchas de sus observaciones puedan convertirse en denuncias penales.

Delgado descartó que estén dispuestos a negociar la permanencia de algunos de los instrumentos contenidos en el dictamen, ya que al País le urgen recursos para la atención de la salud de los mexicanos.

"Esta propuesta no se trata de negociar unos sí y unos no, estamos ante una coyuntura única en el País, donde nos urge tener recursos para la atención de la salud de las y los mexicanos. Yo entiendo que pueda haber ciertos destinos nobles que la gente defienda, pero en estos momentos no hay nada más importante que la salud", sostuvo.

Reiteró que la extinción de los fondos y fideicomisos no afectará a los beneficiarios que reciben recursos de ellos, ya que sólo se tratará de una forma diferente de administrar el dinero.

"Los apoyos seguirán estando ahí, los beneficiarios ni se van a enterar que el gobierno ahora administra de manera diferente esos recursos. No es una improvisación, tampoco es un capricho del presidente, viene de una lógica de austeridad severa, donde haya mayor transparencia y se elimine cualquier posibilidad de corrupción", insistió.

Delgado confió en que el próximo martes, cuando el Pleno de San Lázaro volverá a discutir el dictamen, alcanzarán el quórum necesario para sesionar, luego de que el jueves pasado no lo lograron.

Para ello, dijo, han hablado con los integrantes de su bancada y de las fracciones aliadas para garantizar que la discusión y votación se lleve a cabo.