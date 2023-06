Hay aún trabas para sacar la Carta Porte para transportistas

Ciudad de México.- Aunque transportistas y embarcadores están implementando soluciones para cumplir con la Carta Porte, el nuevo requerimiento fiscal-administrativo exigido por el SAT, aún enfrentan varios retos.

Por ejemplo, las empresas que solicitan un viaje en ocasiones trasladan la responsabilidad del llenado del documento fiscal a los transportistas, señaló Octavio Ocaña, director comercial de Buzón E, empresa especializada en soluciones tecnológicas para factura electrónica.

Además, los hombres camión no cuentan con un departamento de tecnología, lo que les dificulta tener una transición más rápida para cumplir con la Carta Porte.

Ocaña señaló que otra de las preocupaciones del sector es tener que compartir información sensible sobre el nombre de operadores, direcciones, valor de la mercancía y de qué tipo es esta última, en medio de la inseguridad que afecta al País.

Indicó que la solicitud de dicha información no es algo nuevo, pues es un requerimiento que siempre ha existido.

"Lo que pasa es que no se estaba aplicando. No obstante, se han dado facilidades en la resolución miscelánea 2023, las cuales están segmentadas por tipo de transporte y de mercancías.

"En dichas resoluciones, por ejemplo, empresas de valores y mercancía sensible no están obligados a emitir la Carta Porte en trayectos menores a 30 kilómetros siempre y cuando no toquen zonas federales", recordó.

El complemento de Carta Porte entró en vigor el 1 de enero de 2022, sin embargo, los contribuyentes tienen hasta el 31 de julio de este año como periodo de transición para emitir correctamente su factura electrónica sin multas y sanciones.

Ocaña señaló que, al menos 95 por ciento de los clientes de Buzón E, entre embarcadores, intermediarios y agente de transporte y transportistas, operan las últimas versiones de la Carta Porte.

"Nuestra plataforma conecta a estos involucrados para la misión de la Carta Porte. Actualmente tenemos 40 intermediarios que en su conjunto, que suman mil 500 transportistas, y además tenemos entre 3 mil y 4 mil hombres camión con acceso a nuestra tecnología para emitir este requerimiento", dijo.