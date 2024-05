Hay antipatía natural por Samuel: Máynez

Ciudad de México.- Jorge Álvarez Máynez salió a defensa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y de la candidata Claudia Sheinbaum, al tiempo que criticó a Xóchitl Gálvez por señalar posibles vínculos de ésta con el narcotráfico.

De visita en la escuela de periodismo Carlos Septién García, el candidato presidencial fue cuestionado por un joven sobre actos de corrupción de Samuel García.

Ello tras las publicaciones de Grupo Reforma de las distintas propiedades que ha adquirido desde que es gobernador de Nuevo León.

También lo cuestionaron por la inclusión de personas como Dante Delgado y Alejandra Barrales en MC, si eso era la "nueva política".

"En el caso de Nuevo León, lo que yo percibo es que hay una, digamos, una antipatía natural, en la Ciudad de México particularmente, a las formas y a la manera en la que se comporta Samuel García.

"Pero yo lo que he invitado en estos diálogos, sin anular tu opinión, es a que haya un contraste entre sus resultados y los resultados de otros gobiernos, en materia de salud, en materia de infraestructura, en materia de educación, que eso se evalúe", respondió.

Sin embargo, no hizo comentario alguno del incremento del patrimonio del gobernador.

Agregó que no cree que un partido político sea un club de ángeles y otro sea un club de demonios.

"Tampoco creo que todas las personas que están en el PRI, en el PAN o en Morena sean deleznables", indicó.

Sin que se lo preguntaran, condenó los señalamientos hacia Claudia Sheimbaum de presuntos nexos con el narco, a partir de la publicación de un libro de la periodista Anabel Hernández.

En alusión a la candidata Xóchitl Gálvez, reprochó que los mismos que culpan al presidente del asesinato del niño Emiliano en Tabasco, son los mismos que usan el libro contra Sheinbaum.

"Esas mismas personas son las que le dicen a otra persona... Yo me acuerdo mucho lo que decía Calderón de Anabel Hernández, cuando le decía que él era un narco y que García Luna era un narco, y ahora utilizan a Anabel Hernández como fuente para decirle narco a una candidata.

"Yo no estoy diciendo que haya que defenderla o no, pero no creo que sea narcotraficante, Claudia. No lo creo", señaló.

Luego dijo que tampoco creía que Gálvez esté relacionada con el crimen.

"No me parece que debamos de llevar a ese nivel de ruindad la discusión pública. No me parece que sea necesario ese nivel de mezquindad para contrastar con un competidor, con un oponente", apuntó.

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano defendió a Dante Delgado, dirigente del partido, al señalar que es un político diferente surgido del PRI.