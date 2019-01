Hay alternativas a líneas de transmisión

Ciudad de México— Representantes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) afirman que, pese a la preocupación del sector privado, hay alternativas para desahogar la energía, sobre todo en el Istmo de Tehuantepec, y mantener el suministro eléctrico confiable.

Oliver Flores, jefe de la Unidad de electricidad de la CRE, mencionó que la incertidumbre respecto a la cancelación de las líneas de transmisión e interconexión no representa un riesgo debido a que existen alternativas.

"Si no existe la línea, no quiere decir que los generadores no entregan la energía ni la puede conectar, sólo significa que ya no tienes esa línea pero hay y habrá otras para circular", respondió particularmente sobre la línea de corriente directa del Istmo, que iría de Oaxaca al Centro del País y que se canceló la semana pasada.

Comentó que el Gobierno ya ha previsto nuevos planes que pronto dará a conocer, entre los que destacan el fortalecimiento de las líneas que ya operan y estará se reflejará en el nuevo Prodesen que estará disponible en marzo.

"El Istmo tiene infraestructura de interconexión, están operando y entregan energía. El crecimiento y desarrollo se limitaría si no desarrolla energía para evacuar, pero el reforzamiento de la red y la apertura de nuevos puntos de salida; simplemente el Gobierno no consideró que era la mejor ruta", añadió.

Sin embargo, Claudio Rodríguez Galán, miembro de la Academia Mexicana de Derecho Energético (AMDE), afirmó que los motivos de cancelación no son del todo claros por parte de la Administración, además de que generan incertidumbre entre los inversionistas.