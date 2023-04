'Hasta donde tope', dicen en Senado

Ciudad de México— Entraba Dante Delgado al Salón de Plenos pasada la medianoche. Fresco, con su boina gris y las manos en los bolsillos, mirando a los senadores que seguían ahí, a esa hora ya aguantando el sueño.

"Ya me dijeron que son unos rijosos, unos belicosos", iba diciendo. "¡Unos combativos!", en cada escalón, hacia abajo, hacia las primeras filas, donde el priista Mario Zamora había puesto en la bocina negra "La Maldita Primavera", de Yuri, que no dejaba dormir a Gustavo Madero, bajo el atril, la tribuna y su lema "La patria es primero" y el respaldo al derecho ajeno es la paz.

"¿Cómo ven a estos guerrilleros?", decía el de Movimiento Ciudadano. "Ya se pusieron románticos, pero hace rato", le explicaba de cerca su compañero Clemente Castañeda.

Quedaba una docena del PRI, del PAN, de MC y sin partido. Unos bajo la tribuna, cubierta por una lona con el mensaje "¡Nombramientos del INAI hoy!", y otros arriba. En tanto otros esperaban turno en sus oficinas. Estaban ahí desde las cuatro de la tarde en protesta por la traición de Morena a la promesa de nombrar a un nuevo comisionado del INAI y se garantizara la transparencia en el Gobierno.

Ricardo Monreal había presumido el acuerdo y al final sus compañeros también a él lo botaron: 67 a 43. Encima de todo, los morenistas querían avasallarlos con la aprobación de los otros temas. Habían citado para las 13:00 horas del viernes, pero podrían reunirse en cualquier sitio y alzar el dedo. En protesta, los 43 tomaron la tribuna, el periodo de sesiones termina el domingo.

Al pie del atril de los discursos había una lata de coca cola tirada, tres sleepings, una colchoneta azul, un juego de ajedrez, tres frazadas, dos pares de zapatos, uno con los calcetines dentro, los de Madero que intentaba dormir. Ahora sonaba Yuri y luego Ricardo Arjona. Se había afresado la velada, pero dos horas antes, cuando eran casi 30 y Madero seguía despierto, habían cantado "Macondo", de Óscar Chávez; "Gimme the Power", de Molotov, y "Se le acabó la fuerza de mi mano izquierda", de José Alfredo, con una bocina que trajo Xóchitl Gálvez. Bailaron con "La Chona" y Los Ángeles Azules y, para acabar, fue el bajón "Rebelde", de RBD, que Zamora cortó para dar paso a "Terminal del ADO", del Tri, que unos entonaron con todo y mentadas de madre y otros se chivearon.

Se reía Kenia Lopez mirando a Madero durmiendo en el suelo. "Cuando era presidente nacional del PAN le tenía mucho miedo, y verlo ahora como indigente jajaja, jijiji, al verlo ahora siento un poco de justicia chaira", decía.

Los tiempos cambian, se enredan, se retrasan. Los morenistas que antes tomaban tribunas ahora arrebatan mantas de los panistas y priistas. Lanzan puñetazos como César Cravioto. Si antes exigían transparencia, hoy quieren acabar con el INAI.

Kenia López, panista a pesar de todo, traía una playera rosa con la leyenda "Hasta ser escuchadas" y pedía a Zamora una canción por las mujeres victimas de la violencia. "Y retiemble sus centros la tierra, al sororo rugir del amor", cantaba y alzaba el puño derecho hacia los palcos donde estaban ocho mujeres con playeras moradas que habían llegado a apoyar la reforma contra la funcionaria.

"Órale, Mancera, échate una sombra", le decía Zamora cuando sonaba "Eye of the Tiger". Desde un sillón de la mesa directiva, el perredista simulaba cabeceos pero no de sueño. Cada tanto, cuando la mayor parte de los legisladores se había ido a sus oficinas, Zamora gritaba: "¡Ahí viene Armenta (el coordinador de Morena que buscaría reactivar la sesión para sacar los temas)".

A las dos de la mañana quedaban Alejandra del Carmen León Gastélum y Silvana Beltrones despiertas y en su lugar. Álvarez Icaza y Madero dormidos lado a lado. Mario Zamora, incansable. Gálvez acostada bajo una lona que habían tendido sobre las curules de Morena, bajo el asiento de Ricardo Monreal.

El aire acondicionado enfrió el pie sin calcetín de Madero que salía del sleeping, movió a Álvarez. Se acercaron a platicar con Silvana y Zamora.

"Hasta donde tope ", dijo Zamora. "Hay que dividirnos, unos aquí otros a Xico, otros al saloncito de plenos, otros al auditorio Octavio Paz".

"Es que decían que hasta ayer apenas parecemos Oposición, si no logramos pararlos será otra vez llamarada de petate", insistía Zamora.

"Tiene que ser con ruido", opinaba la hija de Beltrones. "Bombas de olor, hay que conseguir bombas de olor", agregaba Álvarez Icaza. Dante ya se había ido y comentaban que no estaba de acuerdo con la toma de la tribuna.

Álvarez Icaza se quitó el molde para no rechinar los dientes. Madero se metió los tapones en los oídos, pero se revolcaba y casi no podía dormir. Gálvez se acostó bajo la manta que habían desplegado sobre los escaños de Morena. Se oía sólo el rumor del aire acondicionado. Por la mañana, cuando habían llegado Josefina se enteraron que se habilitaba el piso 14, de difícil acceso, para la sesión.

Monreal llegó a las 07:00 horas. Metía la cabeza al Pleno.

"Nos vemos al rato, jóvenes. Madero, te ves muy bien ahí, me hace recordar hace como 10 años que tomé la tribuna allá (señalando hacia la Cámara de Diputados), 14 días duré, les faltan 13", dijo.