‘Hasta aquí llegué’, pensó mientras el Metro caía

Fernando Méndez / El Diario de Juárez

Ciudad de México— “En el momento en que iba cayendo pensé ‘hasta aquí llegué’; entré en pánico porque estaba en shock, no sabía lo que estaba pasando y cuando volteo en frente de mí estaba un señor con una mano mutilada”, narró Alejandro Porcayo, de 21 años, quien viajaba en la Línea 12 del Metro cuando el vagón donde se encontraba se desplomó.

“Sentí como un fuerte jalón, pero no recuerdo muy bien, recuerdo que quise agarrarme, me quise agarrar de un tubo pero rebotaba y la gente caía encima de otra gente, creo que la puerta estaba abierta, me aventé y gracias a Dios estoy vivo”, dijo Alejandro que en todo momento ha estado acompañado de su madre y su prima Justine Rivera.

Aún consternado, contó que salió del vagón con la ropa manchada de sangre pero era sangre de un hombre que había perdido la mano frente a él y con lágrimas agradece haber salido con vida; “salí, vi que estaba completo y sentí calma, es una bendición estar vivo”.

Relató que a pesar de no saber lo que estaba pasando, logró salir del desastre y una vez fuera, cedió su lugar y prefirió que personal médico atendiera a personas que sufrían de graves heridas mientras él pidió ayuda para llamarle a su mamá, la señora Perla Bedolla, quien asegura que su hijo volvió a nacer y agradece a Dios que les haya dado una nueva oportunidad de vida.

Mientras Alejandro recibía atención y observaba la crisis por la tragedia que dejó 25 muertos y 79 heridos, y los servicios de emergencia sacaban a las víctimas del vagón, llegó su madre, quien había recibido una llamada y se trasladó al lugar en busca de su hijo a quien abrazó en cuanto lo encontró.

Por las lesiones y golpes que sufrió, Alejandro fue trasladado la noche del pasado lunes al hospital Rubén Leñero, lugar donde anoche fue atendido como parte del seguimiento y para revisión por un fuerte dolor de cabeza.