Hasta aliados ponen peros a la reforma

Ciudad de México.— Mientras la reforma electoral unificó a la oposición, a Morena lo confrontó con sus aliados del PT y del PVEM.

Por la mañana, el coordinador de Morena dijo que por “prudencia” el dictamen de reforma constitucional en materia electoral no sería votado este martes, sino hasta el 6 de diciembre, según un acuerdo con sus homólogos del PT y PVEM.

Sin embargo, el coordinador del PVEM, Carlos Puente, y el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, negaron tal acuerdo y coincidieron en que ellos no solicitaron posponer la discusión del dictamen y que fue decisión del morenista.

Dijeron que Mier les avisó por la mañana que ya no sería discutido el tema. También aseguraron que no estaban condicionando su voto a cambio de lograr la aprobación de sus propuestas legislativas.

Los legisladores advirtieron que la propuesta de reforma en leyes secundarias no estaba lista para ser presentada este martes, como también anunció Mier, pero remarcaron que deberían tomarse en cuenta sus propuestas.

“No es cambio de estampitas y no trabajamos así”, aseguró el verde Puente en conferencia de prensa. “Siendo muy claros, tuve comunicación muy temprano con el diputado Mier y me dijo: ‘hay inquietudes de parte de algunos compañeros, ¿cómo ves? no violentemos esto, demos un espacio y lo vemos la próxima semana’”.

“Adelante, esto no sorprende a nadie. Nos critican cuando es fast track, y cuando se da tiempo también. Tan sencillo, al interior de los grupos, cuando hay inquietudes de fondo, se da el tiempo y no pasa nada. No podría dar nombre y apellido de quién pidió tiempo, no pasa nada y lo pospones una sesión más y dará el tiempo para poderlo procesar”, indicó en conferencia de prensa.

Casi al mismo tiempo y en otro espacio de la Cámara de Diputados, el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, también afirmó que no fue el PT el que pidió posponer la discusión de dictamen de reforma electoral.