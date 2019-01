Hallan restos en fosas clandestinas

Ciudad de México— Integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda encontraron restos humanos en tres fosas clandestinas en Chilpancingo, Guerrero, de las cuales dos ya habían sido exploradas en 2016 por la Fiscalía del Estado.

Durante el octavo día de actividades estuvieron en la Colonia La Terraza y descubrieron que en las dos fosas exploradas hace dos años por la Fiscalía había huesos humanos y, además, una credencial del IFE de un hombre con domicilio en esa ciudad.

"Esto es un ejemplo de que el Gobierno no hace bien su trabajo, cómo es posible que hayan descubierto estas fosas y no hayan explorado bien lo que había adentro", señaló el activista Mario Vergara, quien busca a su hermano Héctor.

En una tercera fosa encontrada entre la maleza estaban los restos de una persona que tenía las manos amarradas y un orificio en el cráneo que, se presume, podría ser un balazo.

El activista exigió a las autoridades que regresen a esta zona para realizar bien su trabajo de búsqueda.

"Nosotros siempre hemos dicho que el Gobierno no tiene la capacidad para buscar personas desaparecidas y, cuando descubre fosas, hace mal su trabajo", externó.

La búsqueda que realizó la Brigada fue en una colonia con altos índices delictivos, en donde han operado células de la delincuencia organizada y han ocurrido balaceras, secuestros y se han localizado casas de seguridad.

"Seguramente las personas que tenían esas casas de seguridad aquí venían a sepultar a sus víctimas", contó una persona.

A ocho días de que la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas iniciara su recorrido en Guerrero, han encontrado cuatro osamentas humanas, tres en Huitzuco y una en Chilpancingo.

El grupo se constituyó desde 2014, luego de que en septiembre de ese mismo año fueron desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Este martes, los integrantes de la agrupación de familiares de personas desaparecidas de todo el País continuarán con sus actividades en la capital del Estado.