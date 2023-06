Hallan muerto a líder local de PVEM plagiado en Guerrero

Ciudad de México.- El líder del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Municipio de Copala, Jesús González Ríos, quien este miércoles fue secuestrado por hombres armados, fue hallado muerto cerca de la Laguna de Chautengo, en el Municipio de Florencio Villarreal.

Su cadáver fue localizado en un ramal de un camino de terracería rumbo al balneario de esta Laguna.

Ayer, sus familiares bloquearon la carretera federal Acapulco- Pinotepa Nacional, en demanda de su localización.

El político, dijeron, fue interceptado por individuos armados cuando caminaba por la Calle Leona Vicario, en el centro de Copala.

Tras su plagio, su mamá Valentina Ríos Carmona, amigos y vecinos cerraron la vía federal, en la región de la Costa Chica.

Este miércoles en la noche circuló en las redes sociales un video de Jesús González en el que asegura haber recibido amenazas de muerte de un grupo armado.

"Desde el primero de mayo, un grupo armado me está amenazando de muerte y me piden que me haga un lado y que no participe en la política para que la Presidenta Municipal de Copala, Guadalupe García Villalba, pueda poner a sus allegados", dice el líder del PVEM, quien aspiraba a la candidatura a la Alcaldía de ese municipio en las elecciones de 2024.