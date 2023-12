Hallan muerta en carretera a activista desaparecida

Ciudad de México.- La artista plástica y activista María Fernanda Rejón, desaparecida el pasado 21 de diciembre en Morelos, apareció muerta en un paraje de la carretera Cuernavaca-Acapulco, informaron fuentes de seguridad.

La joven fue vista por última vez en el trayecto de Tepoztlán a Cuernavaca.

"Con mucha tristeza, queremos compartir que Mafer ya no está con nosotros. Muchas gracias por ayudarnos en su búsqueda y agradecemos todas las oraciones y buenos pensamientos. Para más información sobre dónde estaremos despidiéndonos de ella, por favor contacta a su hermana Mariana", posteó Mariana Rejón.

Las autoridades localizaron el cuerpo de una fémina el 23 de diciembre en la carretera Cuernavaca-Acapulco y dio aviso a su familia.

Se indicó que el cuerpo ya fue identificado, pero que la familia solicitó a las autoridades sigilo en la información.

Rejón participó en diversos colectivos a favor del aborto, además de arte y cultura.

La joven estudió la Licenciatura en Diseño Industrial en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y se especializó en Reciclaje y Eco-Diseño.

Además, tomó cursos y talleres de fotografía y artes plásticas, y destacó en pintura, el dibujo, la ilustración y el grabado.

Aumentan feminicidios

Ante el aumento de feminicidios que azota a Morelos, la diputada federal por Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega, urgió la aplicación de una estrategia de seguridad que privilegie la prevención de agresiones a mujeres.

En esta entidad gobernada por Cuauhtémoc Blanco, los feminicidios se incrementaron en 36.6 por ciento al pasar de 30 a 41 en los en los periodos enero-noviembre de 2022 y 2023, acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

En tanto, los homicidios dolosos crecieron en un 23 por ciento en los mismos lapsos al pasar de 955 denuncias en 2022 a mil 174 en este año.

Con esas cifras, Morelos se colocó en el segundo lugar en víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes con una tasa de 63.79, por debajo de Colima con una tasa de 99.3.

"Morelos ha estado abandonado, desafortunadamente no se han hecho las cosas de manera correcta, no hay una estrategia de seguridad que sea integral, donde cada uno de los responsables haga su parte su parte, principalmente los propios municipios y el Ejecutivo, no hay una estrategia de seguridad como tal", dijo Jessica Ortega en entrevista.

"Me ha tocado ver como diputada federal que los recursos para capacitación, para el equipamiento de los policías, se regresan a la Federación, entonces son temas que no podemos dejar de visualizar", advirtió la también aspirante a la Gubernatura del estado por MC.

Para la legisladora Morelos también figura en el segundo lugar por el delito de feminicidio ante una falta de prevención por parte de la Policía del Estado y un subejercicio de dinero público para la protección de mujeres.

"Hay recursos desde el Conavim (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) que no se han aplicado, no vemos una campaña de concientización en Morelos, creo que la falta de experiencia en la toma de decisiones, en todos los sentidos, ha llevado a que Morelos ocupe los nada honrosos primeros lugares en delitos de alto impacto, urge ya una estrategia de seguridad para mujeres", alertó.