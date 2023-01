Hallan en UNAM otras 4 tesis similares a la de ministra

Ciudad de México.— En una primera revisión a las tesis de Derecho, autoridades de la UNAM encontraron otras cuatro con similitudes a la de la Ministra Yasmín Esquivel, involucrada en la polémica de plagio.

La funcionaria que aspiraba a la presidencia de la Corte, ha sido señalada por plagiar la tesis a Edgar Ulises Báez Gutiérrez, ex alumno de Derecho graduado un año antes.

En entrevista con Grupo REFORMA, Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, indicó que en el primer día laboral de este 2023, tras receso por vacaciones en la UNAM, fueron halladas otras cuatro tesis similares a las dos anteriormente mencionadas.

Resaltó que en las dos tesis que entraron en la polémica de plagio, tanto la de Báez como la de Esquivel fueron asesoradas por Martha Rodríguez Ortiz. Y el nombre de esta académica también está inmiscuido en los otros trabajos similares.

El directivo refirió que en una revisión realizada el pasado jueves, tras el retorno a actividades en la UNAM, encontraron más trabajos similares al de la tesis de la Ministra.

"Hasta la fecha ¿eh?, hasta el momento, porque acuérdese usted que nosotros teníamos suspendidas las actividades por el cumplimiento de los contratos colectivos y empezamos a trabajar ayer, entonces apenas estamos echando andar la maquinaria", acotó Contreras.

La situación de la académica Rodríguez Ortiz en la UNAM será definida el próximo lunes por consejeros universitarios.

"Vamos a atender el asunto pues porque hay elementos que nos hacen presumir que no actuó con la integridad académica debida. Fue directora de tesis, de estas 2 tesis que se han estado comentando. Hasta lo que llevamos hay otros cuatro exámenes con las mismas tesis y de lo que hemos visto no solamente fue directora de tesis, sino actúa como sinodal, o sea, está presente en el examen", expuso.

"Entonces, eso se nos hace a nosotros increíble, que no hay una integridad académica y no está correspondiendo a la confianza que le da la Universidad. Entonces, cuando no corresponde a la confianza, pues tenemos que ver el comportamiento ético y universitario de cualquier académico", agregó.

El entrevistado especificó que las tesis con semejanzas o coincidencias pertenecen a ex alumnos de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, campus en donde la académica se ha desempeñado.

Sin precedentes en los últimos años

Destacó que en los 7 años en los que ha fungido como director de la Facultad de Derecho, no había sabido de un caso similar al que se analizará la semana entrante.

"Vamos a valorar la gravedad del asunto, vamos a darle a ella (asesora) su derecho de audiencia y después de haber escuchado y de haber visto las cuestiones, se determinará la gravedad del conflicto.

"Ella es parte de la comunidad universitaria, no es lo mismo tratar de ver a ex alumnos que tienen casi 40 años de haber salido. Ella sigue siendo profesora de tiempo completo en Aragón", agregó.

Advirtió que en caso de hallar pruebas suficientes en su contra y que los consejeros la encuentren culpable, tras haberle concedido la audiencia, podría perder hasta su derecho a dar clases en la institución -pese a contar con una definitividad-, y por supuesto, asesorar tesis.

Justo hace 7 años, recordó Contreras, cuando él asumió la dirección de la Facultad, llegó con un plan de trabajo que estaba enfocado a combatir el ausentismo y la impuntualidad, que indicó, era un problema en aquel entonces.

"Entonces, yo creo que (la profesora) como daba clases en Aragón y acá (Facultad de Derecho), pues sintió que la presión iba a ser muy fuerte y mejor decidió ya no estar. Se fue, no tengo el gusto de conocerla y en lo que yo llevo de director nunca ha dado clases (en Ciudad Universitaria)", afirmó.

Resaltó que por este caso, incluso se han enviado escritos a la UNAM solicitando que se dé celeridad a la resolución.

"Estaba la universidad de vacaciones cuando pasó todo esto, nada más que los tiempos de la universidad parece que no le preocupan a todo el mundo y se les olvida que somos una institución autónoma y querían que resolviéramos en una temporalidad que no era la que tendría que haberse seguido en la universidad", dijo.

"Son procesos muy delicados que se tiene que hacer con el debido proceso, tenemos que darles el derecho de audiencia a los académicos, en fin, sin que haya incluso escritos que activen las cosas, la presión que teníamos era (grande) para resolver un tema que no era universitario, era más político", consideró.

Mencionó que el interés es conservar el prestigio. Indicó que la dependencia a su cargo, suma 5 años clasificada internacionalmente como la mejor facultad de derecho del mundo de habla hispana por el QS World University Rankings.

"Nosotros tenemos que cuidar el prestigio de una institución como la nuestra, de un tema como éste que si bien sucedió hace más de 35 años, pues de alguna manera en las redes han mencionado que tiene que ver por tratarse de cuestiones de abogados, con algo relacionado con la facultad".