Hallan en Monterrey a menor desaparecida en Torreón

Torreón.- Una menor de 13 años que fue reportada como desaparecida el miércoles en Torreón fue localizada hoy en Monterrey.

De la desaparición de Jimena Itzel dio cuenta Alerta Amber México Coahuila, indicando que se le vio por última vez el miércoles, alrededor de las 13:00 horas en su domicilio, en la colonia popular Valle Oriente.

La denuncia por su desaparición se presentó el jueves y a partir de esa día se viralizó en redes la fotografía y señas particulares de la alerta que manejó la Fiscalía de Personas Desaparecidas.

Hoy, la hermana de la menor a través de Facebook confirmó sobre su hallazgo en Monterrey y pidió que no se especulara sobre el motivo de su desaparición.

"No especulen y no juzguen sin realmente saber la información!", pidió la hermana identificada en la red social como Charly Charly,.

"Agradezco a todos los que se sumaron a buscarla y compartir. Lo único que les puedo compartir es que espero nadie sea una víctima más de las cifras que no regresan a casa por causa del crimen en esta sociedad que existen gentes tan miserables".

La hermana informó hace un par de días que la trataron de extorsionar, compartiendo una conversación en la que le exigían que retirara el reporte de su desaparición de redes sociales"o nos obligara a matarla y desaparecer el cuerpo".

"Me trataron de extorsionar, por favor sigan compartiendo, aún no encuentro a mi hermana y estamos muy desesperados, les pido por favor que sigan compartiendo", indicó.

Sin embargo, hoy, informó de la localización de su pequeña hermana.

"Ximena apareció, me encuentro en el estado de Monterrey Nuevo León en la espera de la liberación de mi hermana que fueron interceptados por elementos de la Policía y me hablaron para reconocerla", expuso.

"No puedo darles más detalles hasta se termine el proceso que se está llevando. No especulen cosas que no son, en el momento que todo termine yo le estaré diciendo que Ximena ya está conmigo y de regreso a Torreón, mientras tanto tenemos que terminar todo el proceso legale investigación para poder verla, agradezco a todos infinitamente. Gloria a Dios".