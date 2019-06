Hallan boletas robadas en Baja California

Tijuana.- El paquete electoral con mil 800 boletas robado esta madrugada de una casa de la Colonia Altiplano, en esta ciudad, ya fue encontrado, confirmó el Gobernador Francisco Vega.

Al acudir a votar este domingo alrededor de las 10:40 horas (tiempo local), Vega explicó que las boletas están siendo contadas para determinar si pueden ser utilizadas.

"En el estado se han instalado 4 mil 805 casillas y únicamente tenemos reporte de un incidente, ese incidente tuvo lugar en la Colonia Altiplano, en la madrugada entraron a una casa habitación y se llevaron un paquete, una caja, esa caja ya fue encontrada, están en el conteo, las boletas afortunadamente estaban dentro de la caja, si el conteo viene completo se le entregarán las boletas al presidente de la casilla", explicó.

"Lo más seguro es que inicie la votación en esa casilla, si no están completas (las boletas), se levantará un acta también y se pone en resguardo del Ministerio Público y se entrega a las autoridades electorales, pero solo un incidente hemos tenido".

Según medios locales, el paquete fue localizado tirado en un terreno baldío cerca del lugar donde debió instalarse la casilla, y la zona fue acordonada por elementos policiacos.

Esta mañana, en sesión del Instituto Estatal Electoral, se reportó el robo del paquete electoral que contiene 600 boletas para elegir al Gobernador, el mismo número para la Alcaldía y otras 600 para la diputación local.

En conferencia, el Mandatario estatal también aseveró que ante las críticas de los candidatos sobre su desempeño en el Gobierno estatal, está tranquilo.

"Estoy tranquilo conmigo mismo y duermo muy bien, aquí me van a ver hoy, mañana y pasado, soy tijuanense y aquí me van a ver, aquí cuando me llamen allá arriba algunos me pueden ir a visitar", declaró.

Vega afirmó que tuvo aciertos, pero también pudo haber hecho las cosas mucho mejor.

"Yo creo que pude haber hecho las cosas, yo creo, que mucho mejor, pero la voluntad, el deseo, siempre ha estado ahí, no nada más de 'Kiko' Vega Gobernador, sino de mi equipo", mencionó.

"No (he estado) muy satisfecho, he hecho lo humanamente posible, pero a su vez también el régimen que se ha tenido por muchos años no es el conveniente para Baja California, es un Estado que tiene un 57 por ciento de presupuesto propio y otros que no le meten un solo peso a educación, como la Ciudad de México", resaltó.

El gobernante insistió en que se dejaron de enviar 4 mil 207 millones de pesos, este Gobierno envió 1 mil 300 millones, hay una diferencia de 2 mil 900 y los 4 mil 250 millones para este año para educación no se definen.

"Estoy desesperado por las indefiniciones", mencionó.