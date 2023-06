Hallan ahogados a 2 regios en presa de Tamaulipas

Los cuerpos de dos hombres de Monterrey, Nuevo León, fueron encontrados tras desaparecer al ingresar a pescar a la Presa Revolución Verde del municipio de Güémez, Tamaulipas.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Carlos "R", de 34 años de edad y Brandon Antonio, de 19.

PUBLICIDAD

Según autoridades cercanas a la investigación del hecho, la causa de la muerte fue de asfixia por inmersión.

La Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas, emitió el reporte de la desaparición ayer aproximadamente a las 18:00 horas, al anunciar el operativo de búsqueda.

Al filo de las 15:07 horas del viernes una persona hizo dicho reporte al C4, que lo comunicó a Protección Civil municipal de Güémez.

Tras ser localizados ahogados, personal de Servicios Periciales se trasladó a la presa del ejido Revolución Verde.

Uno de sus familiares, sobrino y primo de las personas ahogadas, identificado como Brayan Alejandro "G", manifestó que tras ingresar al agua a pescar caminaron hacia adentro de la presa.

Narró que, de pronto, ya no los alcanzó a ver, pero pensó que jugaban y cuando se percató de que no salían avisó a un tío de nombre Misael para buscarlos, pero no los encontraron.

Personal de Protección Civil del municipio de Güémez lanzó un trasmallo y cerca de las 19:00 de ayer, los sacaron del agua.

En el operativo de localización participaron una unidad de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, así como un perito en criminalística de campo y un binomio canino, además de una unidad con elementos de Guardia Estatal.