Halla ASF irregularidades en operación de programas estrella

Ciudad de México.- Beneficiarios fantasma, entrega de apoyos a personas que no cumplen con los requisitos de selección, apoyos económicos no acreditados y variaciones en los padrones, son algunas de las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) continúa registrando en la operación de los programas prioritarios del Gobierno federal.

De acuerdo con la revisión de cinco de los siete programas auditados como parte de la segunda entrega del informe de revisión de la Cuenta Pública 2022, en algunos casos, éstos no cuentan con expedientes completos de sus beneficiarios, no se conoce el monto real ejercido o bien entregaron recursos a personas que no están registradas en sus padrones.

Se trata de programas como Producción para el Bienestar, Fertilizantes, BIENPESCA, Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras y Microcréditos para el Bienestar.

La ASF indicó que a través de Producción para el Bienestar, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) entregó apoyos a 31 personas cuyas Claves Únicas de Registro de Población (CURP) fueron reportadas como "no localizadas", además reportó el otorgamiento de cerca de 338 mil pesos a personas que fallecieron entre uno y 529 días antes de la entrega.

El ente fiscalizador señala que 182 expedientes de productores no estaban completos y carecían de información básica como identificación oficial, comprobante de domicilio y el documento con el que se acredita la posesión del predio.

Además, agrega, las Reglas de Operación del programa no consideraron mecanismos de supervisión y seguimiento para verificar la aplicación y comprobación de los recursos.

La Auditoría informa que en el caso de Fertilizantes, localizó 195 expedientes de productores a los que el programa les entregó apoyos sin cumplir con los requisitos para ser beneficiario del programa y, en 28 casos, ni siquiera contó con expedientes de los beneficiarios.

Los resultados de la revisión señalan que la Sader otorgó 237 paquetes de fertilizantes por más de dos millones de pesos a beneficiarios que no se localizaron en el Padrón de Productores, a pesar de que éste era un requisito indispensable para acceder de manera directa al apoyo.

En el caso de BIENPESCA, operado también por la Sader, la ASF reportó que la dependencia federal no contó con la documentación necesaria para acredite que los recursos por más de dos millones 673 mil pesos fueron destinados a los fines para los cuales fueron otorgados, entre ellos, desarrollo de infraestructura.

Adicionalmente, advirtió, la base de datos alojada en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, no coincidió con el Padrón de Beneficiarios del Componente BIENPESCA.

La ASF también revisó el programa Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, operado por la Secretaría del Bienestar.

Los resultados indican que no fue posible conocer el monto real ejercido en 2022, porque la dependencia no incluyó los reintegros realizados por apoyos no entregados.

El programa también entregó apoyos por más de un millón 180 mil pesos a 157 personas cuyos recursos no pudo acreditar que provenían del presupuesto 2022.

Además, no contó con el expediente de 32 beneficiarios, 380 no contaban con solicitud de incorporación al programa y 647 carecían de al menos un documento que acreditara que los beneficiarios cumplieron con todos los requisitos de elegibilidad.

La revisión del programa Microcréditos para el Bienestar señala que, en este caso, la Secretaría de Bienestar entregó apoyos a 43 personas que cumplieron con la edad requerida para ser beneficiarios y el padrón único de beneficiarios del programa que se encuentra en el portal de la dependencia federal presentó variaciones en la cantidad de beneficiarios con respecto a los que recibieron apoyos.