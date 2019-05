Hackers libran una acusación

Ciudad Juárez— Un juez federal resolvió que no hay elementos para procesar por delincuencia organizada a los nueve individuos señalados como miembros del grupo de hackers "Bandidos Revolutions Team", aunque ocho de ellos se quedarán en la cárcel para enfrentar otros delitos.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, esta banda criminal es la responsable del ciberataque al software que conecta a los bancos con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y que les permitió robar 300 millones de pesos a Banorte, Inbursa y Kuspit, en abril y mayo de 2018.

Iván Aarón Zeferín Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, vinculó a proceso a Héctor Ortiz Solares "El H-1" o "Bandido Boss", supuesto líder de la organización, por lavado de dinero, delitos contra la salud, posesión de arma de fuego y de cartuchos, ambos de uso exclusivo del Ejército.

A su pareja también la procesó por los mismos ilícitos, al igual que a otros dos imputados por posesión de cartuchos y delitos contra la salud; otros dos, solo por delitos contra la salud, y dos más únicamente por lavado.

Una de las tres mujeres que fueron detenidas quedó en libertad, al acreditar que vive en la Ciudad de México, había acudido de visita a casa de "El H-1" y que era ajena a los hechos investigados por la FGR.

El juez Zeferín estableció que la Fiscalía no le expuso los elementos suficientes para acreditar en esta etapa el delito de delincuencia organizada, pues si bien hizo referencia a algunos datos de prueba, como son los mapas de vínculos o las escuchas telefónicas, éstas no fueron exhibidas.

También argumentó que la FGR no le ofreció ningún dictamen pericial sobre las tarjetas bancarias aseguradas a los procesados.

Al estimar que no le fue transmitida información clave, el juez concluyó que tampoco podía reclasificar la delincuencia organizada por el delito de asociación delictuosa.

Zeferín puntualizó que la no vinculación a proceso por delincuencia organizada la decidió con reservas de ley, es decir, que la Fiscalía puede reformular la imputación por este ilícito y eventualmente volverla a judicializar.

El juzgador decidió que debido a que los imputados no tenían el perfil para estar internados en un penal de máxima seguridad, deberán permanecer presos en el penal estatal de Santiaguito, en el Estado de México.

Dos de los procesados, solo sujetos al procedimiento por lavado, alcanzaban el beneficio de la libertad provisional, sin embargo, a solicitud de la FGR, el impartidor de justicia les negó esa medida cautelar ante el riesgo de fuga y de volver a "hackear" el sistema bancario.

A "El H-1" y cinco de sus presuntos cómplices les decretaron la prisión preventiva oficiosa y a los otros dos antes mencionados la prisión preventiva justificada, hasta por dos años.

El plazo para el cierre de la investigación complementaria, es decir, el periodo en que la FGR y los defensores podrán recabar sus respectivas pruebas, será de dos meses.

La FGR detuvo a los ahora procesados el pasado 15 de mayo, en un operativo donde fueron cateados 11 domicilios en León, Guanajuato, y se aseguraron 27 vehículos de lujo, incluidos Ferraris, Lamborghinis y McLaren.

Ortiz Solares, según la Fiscalía, reclutaba personas con conocimientos en informática para crear malware (virus) para extraer los recursos de las instituciones bancarias a través del sistema SPEI. Otra de sus modalidades era infectar de virus a los cajeros electrónicos para robarles dinero.