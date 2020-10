Haciendo cuentas, dice AMLO, estados deben 70 mmdp

Tomada de internet

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los estados deben a la Federación alrededor de 70 mil millones de pesos.

“Hoy, la Secretaría de Hacienda va a dar a conocer cuánto se le ha entregado a cada Estado, también de Impuestos Sobre la Renta (ISR). Me decía la directora del SAT que en conjunto son alrededor de 70 mil millones de pesos; no estamos cobrando eso (a los estados), que no se malinterprete, es para que haya toda la información.

“Ayer dije que era al revés, por qué, porque algunos no han entregado lo que tiene que ver con el ISR entre otros adeudos. Hay quienes no han entregado lo que corresponde al ISSSTE, al Fovissste, pero no se trata de eso. Se trata de aclarar que no digan que la Federación no está enviando los recursos”, aclaró López Obrador sobre las acusaciones de los Gobernadores de la Alianza Federalista de que el Gobierno federal no les entrega el dinero que les corresponde.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal recalcó que por parte de la Federación no existe ningún adeudo hacia los estados y que incluso, debido a la crisis, tuvieron que hacer uso de un fondo compensatorio para no fallar en la repartición de los recursos.

“Vamos a aclarar bien porque aprendemos todos. ¿Cómo se recaudan los ingresos en el Gobierno? ¿Cómo recauda Hacienda desde los años 80? Hay una ley de coordinación fiscal donde Hacienda recauda y luego entrega parte de esa recaudación a los estados mediante una fórmula que incluye población, que incluye pobreza, que incluye lo que aporta cada Estado en materia de su producción.

“Entonces, así se distribuyen (los recursos). Nosotros actuamos en función de esa ley de coordinación fiscal y se entrega de inmediato, no se demora la entrega, les llega puntualmente el cheque o la orden de pago a cada Estado. Y, no han disminuido las participaciones en términos generales a los estados. Ahora con la crisis se utilizó un fondo compensatorio de 70 mil millones. Ese fondo compensatorio ya se les entregó, no hay ningún adeudo”, detalló el presidente.

López Obrador agregó que en 2007 hubo una reforma sustancial donde se modificó la fórmula matemática para el reparto de las participaciones a los estados, la cual fue votada por algunos gobernadores que actualmente forman parte de la Alianza Federalista.

A raíz de esto, los invitó a que ahora digan por qué votaron en aquel entonces por la nueva fórmula que ellos aseguran está afectando a sus estados.

“Entonces, que todo eso se informe, que nos digan por qué votaron esa fórmula y ahora ya no les parece, por qué cambiaron (de parecer). Mi interpretación es que están usando esto como bandera política-electoral. Se me hace la verdad muy ramplón”, finalizó.

...y responde Alianza

Mientras el Presidente hablaba y señalaba la existencia de un adeudo por 70 mil millones de pesos por parte de los estados, la Alianza Federalista pidió a la ciudadanía no caer en distractores.

“Hacemos un llamado al pueblo de México a no caer en distractores y a no permitir que se desvíe la atención del importante tema que plantean los estados miembros de la Alianza Federalista: la discusión es por un presupuesto federalista o uno centralista. ¡La gente debe decidir!”, indicó la agrupación en un mensaje en Twitter.

Después de que los estados que conforman la agrupación iniciaron un debate sobre la posibilidad de modificar las reglas del Pacto Fiscal el pasado lunes, el mandatario los convocó a consultar a la ciudadanía.

En respuesta, desde el martes, los gobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas emprendieron acciones para promover consultas sobre el tema entre sus gobernados.