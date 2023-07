Hacen negocio de estafar a migrantes

Ciudad de México.- Sin quererlo, los migrantes en América Latina financian la desinformación durante sus trayectos hacia Estados Unidos, pues son víctimas de fraudes y engaños que les pueden costar miles de dólares y con los que se sostienen nuevos modelos de negocio.

Hay desde falsos reclutadores de trabajadores, traficantes de personas, presuntos asesores legales, “influencers” de redes sociales y hasta quienes se hacen llamar “coaches de migración”.

La mayoría de estas iniciativas aprovechan la coyuntura y cambios en las normas para estafar a migrantes ofreciéndoles supuesto consejo legal, visas de trabajo, asilo político o formas de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos sin que haya en realidad ninguna garantía.

De 210 migrantes consultados a través de un sondeo digital realizado entre el 2 y el 16 de junio, más del 25% aseguró haber recibido mensajes falsos respecto de trámites migratorios y ofertas de trabajo, principalmente a través de Facebook y WhatsApp. Casi dos terceras partes explicaron que se vieron afectados por fraudes o desinformación.

“Me cobraron por sólo el llenado de planilla de USCIS (siglas en inglés del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos). Yo tengo mi patrocinador, me cobraron antes de enviarme el supuesto primer pdf y era una planilla elaborada por ellos, totalmente falsa; me di cuenta porque la planilla era totalmente diferente a la real (no tenía ni los códigos de barra)”, escribió una de las personas que respondió el sondeo.

“Perdí mil 500 dólares. Tanto que he luchado para llegar a USA de manera legal. Ahora mismo ya realicé el trámite correctamente por mí misma y me encuentro en espera del segundo paso”, concluyó.

Su caso es uno de los muchos que proliferan a través de las redes pero que rara vez son denunciados ante entes oficiales.

La Secretaría de Gobernación de México registró de 2016 a noviembre del año pasado 5 mil 684 denuncias de delitos contra personas migrantes en México. De éstas, mil 849 fueron catalogadas como tráfico ilícito, 2 mil 655 como robo y sólo ocho como fraude.

Existen pocas denuncias en esta última categoría y, cuando las hay, en la mayoría de los casos los migrantes deben buscar una organización de la sociedad civil para que los represente.

Sin embargo, el seguimiento legal de estos casos se complica, pues a menudo las personas prosiguen en su intento de cruzar la frontera y, si lo consiguen, dejan los procesos.

Como resultado, la desinformación y las estafas siguen multiplicándose y quedan impunes y muchos se aprovechan, a través de redes sociales como Facebook, WhatsApp y TikTok, de quienes sienten la necesidad de dejar su país y están dispuestos a aventurarse en una travesía incierta.

Hasta 20 mil dólares

El dinero que han llegado a perder los afectados por estos fraudes va desde un dólar hasta 20 mil dólares por persona, de acuerdo con un monitoreo realizado en redes durante mayo y junio y los testimonios recabados en el análisis realizado a principios de julio.

Hay contenidos pautados –mensajes por los que se paga para aumentar su difusión– disfrazados de explicaciones que dicen ofrecer ayuda en trámites migratorios. Incluyen enlaces directos para contactar por WhatsApp o Messenger y llevar la comunicación a una charla personalizada donde abundan las promesas.

Fue así como Mercedes Pérez, una mujer de nacionalidad hondureña, contactó a Jaime Díaz Márquez, un hombre que se hizo pasar por un empleado de una organización civil-religiosa estadounidense y que le prometió asilo político para 14 familiares en Estados Unidos. La afectada contó en entrevista que le pidió 55 dólares por cada uno a cambio de tramitarles el permiso conocido como “parole”, que brinda permanencia temporal en Estados Unidos por razones humanitarias urgentes por al menos un año sin visa.

En una transmisión en Facebook Live de menos de tres minutos, Díaz Márquez aseguró que el 9 de diciembre de 2022 sería el día en que la familia podría “recoger sus papeles” para cruzar la frontera de manera regular, con documentos. Pero después eliminó los videos y no volvió a publicar. Mercedes contó que perdió 770 dólares, pero no recibió nada a cambio.

Aunque reportó el fraude a la organización civil Al Otro Lado, donde fue orientada para denunciar ante el Ministerio Público, desistió de seguir el proceso legal por miedo a represalias.

A Díaz Márquez se lo intentó contactar para este reportaje al menos en cuatro ocasiones, vía telefónica y mensajes de WhatsApp, pero nunca respondió.

La organización Al Otro Lado, que se dedica a apoyar y proteger a las personas migrantes, está preparando una carpeta del caso y representa al menos a 200 personas que han sido engañadas por Díaz Márquez. La institución aseguró que éste no es el primer caso del que tienen conocimiento, pero que los afectados pocas veces denuncian por temor a ser deportados cuando son extranjeros en situación irregular, o a entorpecer su ingreso a Estados Unidos.

Evelyn Reyes, otra migrante de nacionalidad mexicana, relató en entrevista que su marido pagó a una persona supuestamente llamada Alberto que contactó vía Facebook casi 36 mil pesos mexicanos, unos 2 mil dólares. “Con gastos de visa, sellados, que un vuelo de 19 mil 500 pesos de ida y vuelta… Hasta el pasaporte le robaron, pues iban a salir del DF (Ciudad de México) y ahí se lo entregarían, pero cuando llegó no había nada. Sólo fantasmas”.

Jorge Gallo, oficial regional de prensa de la Organización Integral para las Migraciones (OIM) de la ONU, dijo que “muchos migrantes ni siquiera tienen ahorros, sino que se pegan una endeudada enorme para poder pagar los servicios de esos coyotes y en muchos casos lo pierden todo”. Pero la pérdida de recursos es apenas una de las muchas consecuencias de la desinformación.

Gallo detalló que, en ocasiones, los ‘coyotes’ simplemente dejan a los migrantes en mitad de la travesía fronteriza expuestos a los peligros que puedan correr e, incluso, a no sobrevivir.

Pseudoabogados

Por otro lado, hay ‘influencers’ –perfiles con muchos seguidores en redes sociales– que venden “servicios legales” sin ser abogados. Un ejemplo es Darío Andrés, que se anuncia a través de TikTok e Instagram, donde suma más de 500 mil seguidores.

El autodenominado abogado en su perfil de Instagram, junto a su socio José Rafael Román Argote, ofrece asesoría desde Florida. Sin embargo, tras realizar una búsqueda en las 50 barras de abogados de Estados Unidos ninguno de los hombres está registrado.

Se intentó hablar con ambos creadores de contenido, pero no se recibió respuesta.

Esos influyentes perfiles comparten información acerca de trámites migratorios y regulaciones como anzuelo a sus seguidores, para luego venderles una asesoría que no siempre tiene sustento legal y en ocasiones es desinformación.

Como muestra, el video que publicó el mismo abogado Román Argote el 10 de abril de 2023 en el que, comentando una noticia sobre el término del Título 42 –una norma de Estados Unidos que restringió las solicitudes de asilo en frontera con el fin de prevenir contagios de Covid-19–, sugirió que habría una falsa apertura de la frontera.

Contenidos como ése propiciaron que el mismo día cerca de mil migrantes llegaran al puente Paso del Norte, entre Chihuahua (México) y Texas (Estados Unidos), creyendo que se les concedería la entrada a Estados Unidos.