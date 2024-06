Hace historia como la primera mujer elegida para dirigir México

Claudia Sheinbaum, climatóloga y ex alcaldesa de Ciudad de México, ganó las elecciones de su país el domingo en una aplastante victoria que supuso un doble hito: Se convirtió en la primera mujer y la primera persona judía elegida presidenta de México.

Los primeros resultados indicaban que Sheinbaum, de 61 años, se había impuesto en lo que las autoridades calificaron como las mayores elecciones de la historia de México, con el mayor número de votantes y el mayor número de escaños en juego.

Fue una votación histórica en la que no sólo una, sino dos mujeres competían por dirigir una de las naciones más grandes del hemisferio. Y pondrá a una dirigente judía al frente de uno de los países más grandes del mundo, predominantemente católico.

Sheinbaum, de izquierdas, hizo campaña prometiendo continuar el legado del actual presidente de México y de su mentor, Andrés Manuel López Obrador, lo que hizo las delicias de las bases de su partido y provocó la alarma de sus detractores. La elección fue vista por muchos como un referéndum sobre su liderazgo, y su victoria fue un claro voto de confianza en el Sr. López Obrador y el partido que fundó.

López Obrador ha reformado por completo la política mexicana. Durante su mandato, millones de mexicanos salieron de la pobreza y se duplicó el salario mínimo. Pero también ha sido un presidente profundamente polarizador, criticado por no controlar la violencia desenfrenada de los cárteles, por debilitar el sistema sanitario del país y por socavar persistentemente las instituciones democráticas.

Sin embargo, López Obrador sigue siendo muy popular y su atractivo perdurable impulsó la elección de su sucesor. Y a pesar de todos los retos a los que se enfrenta el país, la oposición fue incapaz de convencer a los mexicanos de que su candidato era la mejor opción.

"La queremos, queremos que trabaje como Obrador", dijo Gloria María Rodríguez, tabasqueña de 78 años, refiriéndose a Sheinbaum. "Queremos un presidente como Obrador".

Sheinbaum ganó con al menos el 58,3 por ciento de los votos, según los resultados preliminares, mientras que su competidora más cercana, Xóchitl Gálvez, empresaria y ex senadora de una coalición de partidos de oposición, obtuvo al menos el 26,6 por ciento.

Si los primeros resultados se mantienen, Sheinbaum habrá captado más votos que ningún otro candidato en décadas.

Claudia Sheinbaum y sus partidarios celebran el recuento preliminar de votos en la Ciudad de México el lunes.Credit...Cesar Rodriguez for The New York Times

En un discurso ante sus simpatizantes, Sheinbaum se comprometió a trabajar en favor de todos los mexicanos, reafirmó el compromiso de su partido con la democracia y celebró su innovador ascenso al cargo más alto de la nación.

"Por primera vez en 200 años de república, seré la primera mujer presidenta de México", dijo. "Y como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola. Llegamos todos, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestros ancestros, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas."

La Sra. Sheinbaum dijo que recibió llamadas de la Sra. Gálvez y del candidato que quedó en tercer lugar, Jorge Álvarez Máynez, para felicitarla por la victoria. Poco después del discurso de Sheinbaum, Gálvez dijo a sus partidarios que los primeros resultados "no eran favorables a mi candidatura" y que eran "irreversibles", señalando que acababa de comunicarse con Sheinbaum.

La Sra. Gálvez había dicho en una entrevista días antes de la votación del domingo que "un voto antisistema" contra el Sr. López Obrador podría ayudar a impulsarla a la victoria. En realidad, parece que muchos mexicanos siguen asociando a los partidos que la apoyan con un sistema que consideran inepto y corrupto.

"Xóchitl Gálvez ha sido incapaz de representar el cambio porque los partidos que la respaldan encarnan el establishment", dijo Carlos Bravo Regidor, analista político afincado en Ciudad de México. "La mayoría de los mexicanos quieren una continuidad del cambio que trajo López Obrador".

Muchos votantes parecían respaldar a Sheinbaum como agente de institucionalización de los cambios impulsados por su mentor. "Necesitamos que haya más cambios en el país", dijo Evelyn Román, de 21 años, estudiante de ingeniería química en Ciudad de México que apoya a la Sra. Sheinbaum. "Sí hemos notado el progreso en estos seis años".

La experiencia de Sheinbaum es amplia: Tiene un doctorado en ingeniería energética, participó en un panel de científicos del clima de las Naciones Unidas galardonado con el Premio Nobel de la Paz y gobernó la capital, una de las ciudades más grandes del hemisferio.

Conocida como una jefa exigente con un comportamiento reservado, Sheinbaum ha ascendido en el escalafón alineándose totalmente con López Obrador, que construyó todo un partido político en torno a su personalidad fuera de lo común. Durante la campaña, apoyó muchas de sus políticas más polémicas, incluida una serie de cambios constitucionales que, según los críticos, socavarían gravemente los controles y equilibrios democráticos.

Como resultado, la presidenta electa luchó contra la percepción entre muchos mexicanos de que será poco más que un peón de su mentor.

Un colegio electoral en Ciudad de México el domingo.Credit...Fred Ramos para The New York Times

"Existe la idea, porque muchos columnistas lo dicen, de que no tengo personalidad", se quejó Sheinbaum a los periodistas a principios de este año. "Que el presidente Andrés Manuel López Obrador me dice lo que tengo que hacer, que cuando llegue a la presidencia me va a estar llamando por teléfono todos los días".

Incluso con el amplio mandato que le otorgaron los votantes, se enfrenta a importantes retos cuando asuma el cargo en octubre.

López Obrador se benefició "de la invencible popularidad que le da ser un líder muy carismático, algo que Claudia no es", dijo Paula Sofía Vásquez, analista política afincada en Ciudad de México.

La violencia de los cárteles sigue atormentando al país, desplazando a la población en masa y alimentando uno de los ciclos electorales más mortíferos de la historia reciente de México, con más de 36 personas que optan a cargos públicos asesinadas desde el verano pasado.

Carlos Ortiz, de 57 años, funcionario municipal de la delegación de Iztapalapa, en Ciudad de México, dijo que ese derramamiento de sangre le había obligado a votar en contra de Sheinbaum.

"Quiero que todo cambie", dijo Ortiz, recordando las docenas de aspirantes a cargos públicos asesinados en los últimos meses. "Ya no quiero un país en llamas".

Sr. López Obrador ha dirigido la atención del gobierno para hacer frente a los conductores de la delincuencia en lugar de librar una guerra contra los grupos criminales, una estrategia que él llamó "abrazos no balas." Los homicidios disminuyeron modestamente, pero se mantienen cerca de niveles récord, y los informes de personas desaparecidas se han disparado. La inseguridad fue una de las principales preocupaciones de los votantes.

Sheinbaum ha dicho que seguirá centrándose en las causas sociales de la violencia, al tiempo que trabajará para reducir los índices de impunidad y reforzar la guardia nacional.

Agentes de policía en un colegio electoral de Ciudad de México el domingo. La violencia de los cárteles sigue asolando el país.Credit...Cesar Rodriguez para The New York Times

En cuanto a la economía, las oportunidades son claras: México es ahora el mayor socio comercial de Estados Unidos, beneficiándose de un reciente desplazamiento de la industria manufacturera de China. La moneda es tan fuerte que se la ha llamado el "superpeso".

Pero también hay problemas latentes. El déficit federal se disparó hasta el 6% este año, y Pemex, la compañía petrolera nacional, está operando bajo una montaña de deuda, tensando las finanzas públicas.

"El riesgo fiscal al que nos enfrentamos en este momento es algo que no habíamos visto en décadas", dijo Mariana Campos, directora de México Evalúa, un grupo de investigación de políticas públicas.

No está claro cómo la Sra. Sheinbaum cumpliría una serie de promesas de campaña -desde la construcción de escuelas públicas y nuevas clínicas de salud hasta la ampliación de los programas de bienestar social- dado el estado actual de las finanzas públicas.

"El problema que veo es que muchas propuestas están orientadas al gasto y no hay de dónde sacar el dinero", dijo la Sra. Vásquez, analista política.

Otro reto son las nuevas y amplias responsabilidades otorgadas a las fuerzas armadas, a las que se ha encomendado la gestión de puertos y aeropuertos, la gestión de una línea aérea y la construcción de un ferrocarril a través de la selva maya. Sheinbaum ha dicho que "no hay militarización" del país, al tiempo que ha sugerido que está abierta a reevaluar la participación de los militares en las empresas públicas.

Más allá de las tensiones internas, el destino de Sheinbaum estará ligado al resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Una victoria del Presidente Biden en la reelección proporcionaría continuidad, pero el regreso de Donald J. Trump a la Casa Blanca sería probablemente mucho menos predecible. Los planes de Trump de detener a gran escala a los indocumentados y deportarlos a sus países de origen podrían afectar a millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Ya ha amenazado con imponer aranceles del 100% a los automóviles chinos fabricados en México.

Carteles de campaña en la capital durante el fin de semana. La elección iba a ser innovadora en varios sentidos y la carrera más grande en la historia de México,Crédito...César Rodríguez para The New York Times

Luego está el enconado problema del fentanilo, que los cárteles producen en México utilizando sustancias químicas importadas de China, dice el gobierno de Estados Unidos. Trump ha sugerido tomar acciones militares para combatir el comercio de fentanilo.

Sheinbaum ha dicho que México tendría “buenas relaciones” con Trump o Biden como presidente, y su equipo de campaña ha dicho que seguirá trabajando para contener los flujos de migrantes.

Pero manejar esa presión de Washington, incluso en forma de retórica de campaña incendiaria, podría resultar complicado.

Los votantes expresaron fe en la capacidad de Sheinbaum para enfrentar tales desafíos. Daniela Mendoza, de 40 años, psicóloga que vive en Villahermosa, en el estado de Tabasco, dijo que había apoyado durante mucho tiempo a López Obrador, incluso durante sus intentos previamente infructuosos de ganar la presidencia.

Complacida con sus programas de bienestar social, Mendoza votó por Sheinbaum.

“Claudia sigue esa línea, quizás con mejores ideas”, dijo Mendoza. "Y tener la primera mujer presidenta del país es un logro".

Seguidores de Claudia Sheinbaum celebrando en la Ciudad de México el domingo por la noche.Crédito...César Rodríguez para The New York Times