Hace eco victoria de Sheinbaum en medios extranjeros

Ciudad de México.- Desde el Times hasta el Post, el triunfo de Claudia Sheinbaum acaparó los titulares y primeras planas de diversos medios extranjeros, quienes destacaron sus logros al convertirse en la primera mujer Presidenta de México.

Algunos periódicos mencionaron el origen judío de la morenista y su formación académica, mientras otros cuestionaron sus posibles políticas en la continuidad de la llamada 4T.

"La democracia en México es reconocida internacionalmente", presumió Sheinbaum este martes en su cuenta de X con un breve clip que repasa portadas sobre ella en Le Monde, The Wall Street Journal, The Guardian, Japan Today, Al Jazeera, El Mercurio, La Nación, The Times of Israel y Vogue, entre otros rotativos importantes.

A dos días de la histórica victora de la ex Jefa de Gobierno de la CDMX, The New York Times y El País resaltaron el resultado de los comicios y los desafíos para la futura Mandataria.

"Al asumir el cargo, Sheinbaum tendrá que lidiar con numerosas pruebas, a veces contradictorias. Los presupuestos federales son ajustados. La demanda de energía aumenta. La empresa petrolera nacional mexicana está muy endeudada.

"Se enfrentará a los retos de la pobreza, la migración, el crimen organizado y las relaciones con el próximo Presidente de Estados Unidos", publicó The New York Times en un artículo titulado "El reto ambiental de Claudia Sheinbaum como próxima Presidenta de México".

Otros de los medios que replicaron la noticia de la victoria fueron The Times of India, Nature, Vatican News y O Globo.

Portales como Arab News subrayaron el hecho histórico de haber escogido a la primera mujer Presidenta en un País con altos índices de violencia feminicida.

Diversos medios resaltaron la formación científica de Sheinbaum y destacaron el reto climático que tendrá. Pero otros criticaron sus posturas a favor del Tren Maya y retomaron voces críticas hacia su política y su relación con el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Pero sólo porque Sheinbaum Pardo tenga formación científica no significa que todos los investigadores en México la apoyen. A algunos les preocupa que siga demasiado de cerca los pasos de su predecesor, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, cuyo mandato presidencial de seis años terminará pronto", se lee en un artículo publicado antes de la elección en la revista especializada Nature.

Y otros medios hicieron mención del origen judío de la futura gobernante, a propósito de que estará en el más alto cargo del poder político en una nación con mayoría católica.

"Pero aunque Sheinbaum ha restado importancia a sus vínculos con el judaísmo, sus orígenes no han pasado completamente desapercibidos, revelando corrientes de xenofobia y antisemitismo que persisten bajo la superficie de la política mexicana", apuntó el NYT en "Otro hito en México: su primera Presidenta judía".

Sin embargo, periódicos como The Washington Post advirtieron por la victoria de Morena en los Congresos, que le permitirá modificar la constitución y, según alertan expertos, tomar el control del Poder Judicial.

Asimismo, el Financial Times destacó las repercusiones de la victoria en los mercados y el peso, que se llegó a depreciar hasta 2.1 por ciento, a 18.0583 por dólar a primera hora del martes en Nueva York, lo que se suma a su pérdida del 3.8 por ciento de ayer lunes, que fue su peor caída en un día desde junio de 2020.