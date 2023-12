Hace campaña AMLO para mayoría en el Congreso

Almoloya de Juárez, Estado de México.- A pesar de los llamados del INE para que no se meta en el proceso electoral de 2024 ya en curso, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población para que apoye que su movimiento obtenga mayoría en el Congreso.

Ante cientos de beneficiarios de programas sociales, López Obrador advirtió que de esa manera se podría aprobar un presupuesto que garantice que se continúe con el reparto de dinero.

"No solo es ganar la Presidencia, se tiene también que ganar la mayoría en el Congreso porque, miren, si yo gano la Presidencia como ganamos, pero no hubiésemos ganado la mayoría en el Congreso, nos hubiese costado más trabajo ayudar a la gente, porque si no se tiene mayoría en el Congreso, no se puede contar con presupuesto integral", sostuvo.

"Como ganamos la Presidencia y ganamos la mayoría en el Congreso, por eso no hemos tenido problemas en la aprobación del presupuesto. Eso también se los quiero dejar de manifiesto", afirmó.

El Presidente continuó en este Municipio cercano a Toluca su gira de tres días por el Estado de México que inició el viernes, el mismo día en que los habitantes del Texcaltitlán se defendieron a palos contra sus extorsionadores del cártel La Familia Michoacana,

Al lado de la Gobernadora morenista Delfina Gómez, López Obrador atribuyó el consumo de drogas a la pérdida de valores y los muertos, al enfrentamiento entre las propias bandas.

"Hay que cuidar lo que somos, nuestra idiosincrasia y no permitir que aumente el consumo porque cuando aumenta el consumo, entonces las bandas que se dedican a la droga empiezan a vender y aparte de que dañan a la juventud, también se enfrentan entre ellos y por eso los asesinatos, los homicidios", aseguró.

Ante los aplausos, el Mandatario presumió que el País es potencia mundial en valores.

"México por eso es potencia mundial, por sus valores culturales, morales, espirituales", expresó.

En el mitin convocado para hacer una supervisión de los programas sociales, López Obrador retomó su vieja promesas de mejorar el sistema de salud mexicano e insistió en que la cumplirá en marzo próximo, mediante la construcción de la "farmacia más grande del mundo".

"En el caso de la salud, ahí nos ha costado muchísimo porque estaba muy arraigada la corrupción en salud, se robaban hasta dinero de las medicinas, eso que llamaban Seguro Popular, ni era seguro, ni era popular era una gran tranza, entonces nos ha costado porque ha habido mucha resistencia, fíjense que había 10 empresas que eran las que vendían toda la medicina", indicó.