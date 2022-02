Hace AMLO 5 recomendaciones para venta de Banamex

Apizaco, Tlaxcala— El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzo este viernes cinco "condiciones o recomendaciones" para la venta de Banamex, la unidad de consumo de Citi en México.

Tras inaugurar una sucursal del Banco del Bienestar, pronunció un discurso en el que dejó en claro que no está de acuerdo en que la institución financiera quede en manos de extranjeros.

"Qué condiciones o, mejor dicho, qué recomendaciones: primero, que los que lo compren sean mexicanos, ya no queremos, con todo respeto también lo digo, que los bancos estén en manos de extranjeros, no soy chovinista, tenemos que abrirnos al mundo pero es ya tiempo de que sean los empresarios, los inversionistas mexicanos los que manejen estos bancos, los bancos particulares", dijo.

"Entonces, eso lo queremos, no estaríamos muy de acuerdo en que, de nuevo, extranjeros se apoderen de Banamex".

La segunda y la tercera condición, expresó, es que los inversionistas que realicen la compra cuenten con suficiente respaldo financiero para proteger los fondos de los ahorradores, y que no tengan ninguna deuda de impuestos con el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Sostuvo que la cuarta recomendación es que la operación pague impuestos en México y no se repita lo que ocurrió en 2001, cuando la venta de ese banco no implicó ningún ingreso para las arcas públicas.

"Que paguen impuestos por la venta del banco, porque en ese banco, cuando se vendió en el inicio del Gobierno de Fox, se vendió en 12 mil 500 millones de dólares y los que vendieron no pagaron ni un centavo de impuesto. Eso ya no se permite, tienen que pagar los impuestos, esta es también otra condición o recomendación", refirió.

Finalmente pidió que la transacción garantice que el acervo cultural del banco, como piezas de arte de valor histórico, se quede en el País.

"Ya no queremos que sigan los saqueos de los bienes culturales del pueblo de México", señaló.

"Aprovecho para comentarlo, eso es lo que deseamos, eso es lo que nos gustaría que se tomar en cuenta cuando se lleve a cabo la subasta, la venta de Banamex".

Lo que el viento Previamente, López Obrador denunció la existencia de una campaña de ataques en su contra.

Acusó a los medios de comunicación de lanzarse contra él y su Gobierno, tal y como le ocurrió, en su momento, a Francisco I. Madero.

Sin embargo, sostuvo que las críticas no logran afectarlo, ya que cuenta con el respaldo de la población.

"Ya llevamos años padeciéndolo, porque eso es lo que más les duele. Lo que quisieran ellos es que la gente llegara a la conclusión de que todos son iguales, es lo mismo, todos son iguales. No, no somos iguales, a mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto, no somos iguales", aseveró.

"Y por eso esas campañas, pero miren lo que se ha avanzado, aún con todo ese bombardeo, con toda esa guerra sucia, estamos bien respaldados por el pueblo, que es el que manda, que es el soberano y por eso nos han hecho y nos van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez".

Por otro lado, el Jefe del Ejecutivo afirmó que el País ya va de salida de la pandemia por Covid-19.

Además, insistió en defender la estrategia implementada por su Administración, lo que incluyó conseguir a tiempo las vacunas.

"Estamos ya comenzando a salir, a hacer recorridos, porque afortunadamente está bajando la pandemia, hay menos contagios y ya queremos, deseamos que se regrese a la normalidad", confió.

"Ya hemos padecido mucho, sobre todo por las pérdidas de vidas humanas, pero los nuevos reportes ya nos indican de que vamos de salida, que ya esta pandemia va a dejar de causar daño".