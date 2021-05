'Hablé con él cinco minutos antes'

Viridiana Martínez / Agencia Reforma

Ciudad de México— Marisol Tapia busca desesperada a su hijo Brandon, de 13 años, que viajaba en el tren del Metro que cayó del tramo elevado de la Línea 12, en Olivos.

"Hablé con él, vino minutos antes, estaba yo muy preocupada y ya iba en Metro Periférico, en eso prendo la tele y veo todo", expresó Marisol llorando.

De acuerdo con la mujer, de 28 años, su familia ya fue a los hospitales a buscarlo y no lo encontraron en las listas de heridos.

"Ahora lo vamos a buscar en la lista de cadáveres. Los policías no nos dicen nada y el Gobierno tampoco", lamentó mostrando una foto de su hijo.

"Atrás, atrás", ordenan policías a familiares de personas que aseguran venían en el metro cuando colapsó una de las ballenas a la altura de la estación Los Olivos.

Con angustia preguntan a las autoridades por sus familiares, la mayoría asegura que unos minutos antes del accidente les informaron que ya iban en el metro hacia casa, de repente ya no contestaron mensajes, ni llamadas.

Todos envían a buzón, no hay respuesta.

César Varela busca a su hija de 18 años, Ximena Varela.

Le acababa de decir que venía en el metro y después la noticia del accidente del metro empezó a esparcirse y ella dejó de contestar.

Aún con el riesgo de que las demás estructuras del metro colapsen se mantuvo debajo de ellas para saber algo de su hija pero la respuesta es nula.

Lo único que quiere es saber dónde está, es lo único, expresa.

Santos Reyes Pérez, venía de su trabajo como albañil hacia su casa y a las 10:25 fue el último mensaje que envió a su esposa, Angélica Cecilia Cruz.

Iba a Valle de Chalco en el metro en dirección a Tláhuac pero ya no respondió.

Llegó como pudo al lugar, contó.

Se escuchan otras voces, un hombre que buscaba a su esposa y a su bebé de dos años, todos con el semblante angustiado mientras el ruido de las sirenas u patrullas continúa.

"Todos empezaron a gritar"

"Todos empezaron a gritar y de repente caímos al vacío" expresó entre lágrimas Itzel Yolitzin García Aguilar, quien venía en el metro cuando colapsó una de las ballenas que lo sostienen en la Línea 12.

Ella quedó colgando en uno de los vagones, estuvo a punto de ser una de las que cayó.

Logró bajar y de repente los cuerpos de las personas estaban tirados por todos lados, narró.

"Fue algo horrible, no es posible que haya tenido que pasar esto para que se den cuenta que el metro no está bien, muchos ya no regresaron a sus casas, no es justo", expresó.

Ella sufrió una lesión en el brazo y dio gracias a que solo fue eso.

"Atrás, atrás", ordenaban policías a familiares de personas que aseguran venían en el metro cuando colapsó una de las ballenas.

Con angustia preguntan a las autoridades por sus familiares, la mayoría coincide en que unos minutos antes del accidente les informaron que ya iban en el metro hacia casa, de repente ya no contestaron mensajes, ni llamadas.

Todos envían a buzón.

Santos Reyes Pérez, dedicado a la albañilería dejó de contestar el celular a su esposa alrededor de las 10:25 horas. Regresaba a su hogar a Valle de Chalco en el metro en dirección a Tláhuac después del trabajo, informó su esposa, Angélica Cecilia Cruz.

Ella llegó en Uber desde Valle de Chalco, lo ha buscado y aún no hay listas de las personas fallecidas, lesionadas y los hospitales a los que las llevaron, vive momentos de angustia, expresó.

Desesperada, Marisol Tapia busca a su hijo quien momentos antes de colapsar el metro le llamó para decirle que ya casi llegaba a casa.

Se llama Brandón Giovanni Hernández Tapia de 13 años.

Sin importar si caían o no las demás estructuras del metro, César Varela busca a su hija de 18 años, Ximena Varela.

Lo que quiere es saber dónde está, es lo único, expresa.

Lista de personas lesionadas que se encuentran en el hospital Belisario Domínguez, en Tláhuac:

*Villegas Hernández Carlos Manuel

*Rojas Cerros Teresa

*Godínez Alvarado Armando

*Esquivel Gómez Rafael

*Briseño García Simón

*Beatriz Adriana Carbajal Velazquez

*Bacilio Hernández Vicente

*Ruiz Pérez Enoc Santos

*Sánchez Pérez Mario

*Velazquez Herber José Salvador

*Hernández Arguello Daniel

*Santiago Pino Sergio

*Juan Luis Díaz Galicia