Guerrero no se quedará de brazos cruzados: Félix Salgado

Especial / Agencia Reforma / Salgado Macedonio encabezó un acto proselitista en Zihuatanejo

Chilpancingo— Ante la posibilidad de que a solicitud del INE se cancele su candidatura a la Gubernatura por no comprobar gastos de precampaña, el morenista Félix Salgado Macedonio advirtió que ni él ni el pueblo de Guerrero se quedarán con los brazos cruzados.

En un acto de campaña en una cancha techada deportiva de Zihuatanejo, afuera de la cual un grupo de feministas realizaba una protesta, Salgado aseguró que no tendría que justificar gastos de precampaña porque en su partido no hubo precandidatos.

"A mí me nombraron coordinador del Comité Estatal de la Cuarta Transformación, no precandidato", dijo en el mitin en donde había una concentración de cientos de personas con cubrebocas.

"El pueblo de Guerrero no se va a quedar con los brazos cruzados y yo no me voy a rajar", advirtió Salgado.

En caso de que prospere la cancelación, dijo que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acudirá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para apelar y si esta instancia la confirma acudirá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Y también acudiremos ante organismos internacionales", advirtió.

Acompañado de la diputada federal por el distrito 3, Maricarmen Cabrera y el dirigente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, Salgado Macedonio, quien enfrenta acusaciones de violación y abuso sexual, sostuvo que el pueblo de Guerrero ya decidió que él será el próximo Gobernador.

Rodríguez Saldaña amagó con protestar en las instalaciones del INE en la Ciudad de México en caso de que se le quite la candidatura a Salgado.

"No vamos a permitir que el INE vulnere la democracia en Guerrero y hacemos un llamado a los consejeros a respetar la voluntad del pueblo y la candidatura de Félix Salgado", expresó.

Rodríguez Saldaña le exigió a los consejeros del INE que fiscalicen los espectaculares que hay en muchos lugares de Guerrero del candidato de la coalición PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, quien ya rebasó los topes de campaña.

"No queremos trasladarnos de Guerrero a la Ciudad de México a las instalaciones del INE a exigir que nos respeten la democracia, pero si nos obligan nos vamos a movilizar", aseguró.

Afuera de la cancha en Zihuatanejo, las feministas que quemaron una lona se concentraron pero no pudieron ingresar porque los seguidores de Salgado les cerraron la puerta.

"Un violador no será gobernador", "Toro, violador", se leía en las pancartas que portaban las mujeres.

Las mujeres feministas anunciaron desde ayer miércoles que se manifestarían, lo originó que el dirigente de Morena en el municipio, Francisco Echeverría, le exigiera al Alcalde priista Jorge Alecc garantías para que el candidato realizara su acto de campaña.

El líder morenista responsabilizó al Edil de lo que pudiera ocurrir durante el evento.

Por la tarde, Salgado realizará un acto de campaña en la localidad de Petatlán, en esta región de la Costa Grande.