Guardia no solucionará problema: ONG

La creación de una Guardia Nacional militarizada no va solucionar la crisis de inseguridad por la que atraviesa el País, afirmó el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas.

"Lo resuelven las Policías locales, lo resuelven las Procuradurías y Fiscalías locales, y es ahí donde tenemos que invertir", apuntó el activista.

Durante la tercera sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, subrayó que se requieren una serie de propuestas específicas y detalladas para atender los problemas de inseguridad y violencia.

"Necesitamos construir y construir sin empezar de cero, evitando precisamente los errores del pasado, y un error que ha sido consistente en los últimos 24 años es la militarización de la seguridad.

"Y con esto quiero ser claro, no somos ingenios, sabemos que necesitamos a las Fuerzas Armadas y reconocemos el gran papel que el Ejército y la Marina han hecho en un trabajo que no corresponde a su vocación".

Rivas planteó la construcción de una verdadera coordinación que ayude a los estados a desarrollar sus capacidades para combatir los delitos que descomponen comunidades u disparan otros ilícitos.

También propuso la evaluación integral de los recursos anticrimen para que el gasto se transforme en inversión; atender las debilidades del sistema de justicia penal.

"La crisis que estamos viviendo en este momento en el País no tiene precedentes, si pensamos que los últimos dos años han sido los años más violentos desde que tenemos registro.

"Que hace poco se confirmó que más de 40 mil personas de encuentran desaparecidas, que hoy hemos encontrado que delitos que parecían contenidos han vuelto a crecer, (...) tenemos una crisis diferenciada en varias partes del País", comentó.