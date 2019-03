Guardia Nacional podría contar con lanzagranadas y fusiles largos

Ciudad de México.- La denominada Guardia Nacional civil estará conformada por elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval. Mientras se expide la ley reglamentaria de dicha dependencia, esta asumirá los objetivos, atribuciones y obligaciones de la Ley de la Policía Federal con gradualidad, informaron Agencias.





Esta nueva fuerza policial tendrá disciplina y adiestramiento militar, y se prevé que cuente con 150 mil elementos al finalizar el sexenio de AMLO.





De acuerdo con Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, habrá un ejército de 80 mil elementos para el próximo año, con lo que se asegura que la guardia estará presente en cada estado y rincón de México.





Asimismo, de acuerdo con el periodista Humberto Padgett, dicho organismo de seguridad podría estar conformado por aproximadamente 600 nuevos elementos, quienes portarán armamento de alto nivel como fusiles largos y lanzagranadas.





El comunicador afirmó que lo que dice es cierto, pues asevera tener en sus manos un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el que se indica que la institución será facultada para realizar labores preventivas, de investigación e inteligencia.





En el programa conducido por Ciro Gómez Leyva, que se transmite en Radio Fórmula, Padgett señala que en dicho documento se explica que la Guardia Nacional contará con entre 400 y 600 nuevos elementos con características físicas y psicológicas específicas.





‘Hay una convocatoria ya donde le piden características de estructura, de peso, no antecedentes penales, no tatuajes, que pasen el antidoping, que tengan de tal a tal edad, que no tengan enfermedades cardiacas; ya existe una situación de reclutamiento’, aseveró Padgett.





Finalmente, detalló que en el documento se explica que la Guardia Nacional se dividirá en labores preventivas, de investigación e inteligencia y estará armada con lanzagranadas, drones y fúsiles antiaéreos. Explicó que el armamento será de alto nivel, y destaca un lanzagranadas y un revólver con granadas de 40 milímetros de tipo fragmentario.