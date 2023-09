Grosería, la situación del país: Xóchitl

Xóchitl Gálvez, virtual candidata del Frente Amplio por México a la Presidencia de la República, regresó a su escaño al calor de la primera sesión del nuevo periodo ordinario de sesiones.

La legisladora se refirió a la velada crítica que lanzó el presidente López Obrador en su mañanera, en el sentido de que no debía permitirse gobernar a una persona "nada más porque dice groserías".

"Grosería, la situación en la que está el país", reviró en entrevista antes de entrar al salón de sesiones.

"Grosería es que haya 164 mil personas asesinadas, esa sí es una grosería. Grosería es que haya 50 millones de mexicanos sin servicios de salud. Que haya subido la pobreza extrema. Que no reciba a las madres buscadoras. Eso sí es grosería. Entonces, vámonos poniendo de acuerdo en qué es grosería".

Al señalamiento que hizo AMLO sobre que no le ve futuro al Frente Amplio, la legisladora respondió: "¿Y entonces, por qué está tan nervioso?".

En el equipo de trabajo de Xóchitl estiman que podría pedir licencia al cargo de senadora el 15 de noviembre.

Xóchitl Gálvez rechazó también que esté usando el cargo de senadora para hacer campaña.

"Yo estoy trabajando, estoy preparando mis iniciativas. El día que vean que no vengo a trabajar, regáñenme", repuso.

"Acto anticipado es que hoy el presidente diga que va a apoyar al que gane (del proceso de Morena). Él es Presidente, esa sí es una declaración peligrosa, porque él es Presidente de la República. Y no me parece ético que el Presidente diga hoy que va a apoyar a su candidato. Eso no es ético".

-La tribuna, ¿la va a usar para su campaña?, se le cuestionó.

-El presidente usa la tribuna de la mañanera para apoyar a su candidata. ¿Qué quieren? Que yo esté manca, pues no. El Presidente todos los días apoya a sus candidatos desde donde se deberían resolver los problemas de México, no desde donde se apoyan candidatos. Hoy el Presidente acaba de decir que va a apoyar al que gane. Yo voy a chambear. Yo soy una mujer ética.