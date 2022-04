'Gracias a oposición, CFE dominará 90% de generación'

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, gracias a que la oposición frenó su reforma constitucional en materia de electricidad, la CFE podrá quedarse con la generación de hasta el 90 por ciento de la electricidad en el País.

Al interpretar el fallo emitido por la Corte, sobre la Ley de la Industria Eléctrica, el Mandatario aseguró que la empresa tiene ahora un margen más amplio en el mercado, que hubiera quedado acotado al 54 por ciento, si los diputados hubieran avalado su reforma constitucional en la materia, en la que se establecía un tope.

"¿Qué vamos a hacer? A pesar de que, ya legalmente, se va a recuperar todo ese mercado, con la primera medida de declarar constitucional la Ley, de estar generando 38 por ciento de la energía eléctrica, ya puede pasar a producir hasta el 60 al 70 por ciento", dijo frente a diputados federales de Morena, PT y PVEM.

"Porque pueden operar ya todas sus plantas, toda su capacidad, ya no hay limitación en el llamado despacho y fíjense cómo no son tan buenos los asesores de los que mandan en el bloque conservador, no son tan inteligentes, porque si hubiesen aprobado la reforma constitucional era 54-46 por ciento, y ahora la CFE puede tener hasta el 90 por ciento, tanto por esta primera medida como por la cancelación del autoabasto".

Sin embargo, el presidente dejó en claro que la CFE no tomarán el control del mercado, ya que se permitirá la participación de empresas particulares.

"No vamos nosotros actuar, nunca lo hemos hecho, de manera arbitraria. Estamos llamando a un diálogo para buscar un acuerdo porque hay muchos consumidores que fueron sorprendidos, que los engañaron, que actuaron de buena fe", indicó.

"Entonces que se les va a plantear que cambien de empresa, la CFE tiene capacidad para producir, abastecerles, se va a buscar también que sean precios justos y que vayan gradualmente poniéndose al corriente en todo. Poco a poco va a iniciarse ya un diálogo con consumidores y un diálogo con generadores de energía de este sistema de autoabasto".

El Mandatario detalló que en las negociaciones participarán las secretarías de Gobernación y Energía, así como la CFE.

Moreira ¿a favor? Durante una reunión con legisladores del bloque oficial, López Obrador reveló que el coordinador del PRI, Rubén Moreira, habría asegurado que tenía la intención de votar a favor de la reforma para nacionalizar la exploración, explotación y aprovechamiento del litio.

"Voy a hablar aquí de algo que me contó Sergio (Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados), llegó un legislador -eso me lo platicaste, pero como yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega-, me dijo que antes de ir a votar lo del litio llegó un alto dirigente del PRI le dijo: vamos a ir a favor y cambió de parecer", relató.

Acto seguido, los diputados gritaron: "nombres, nombres".

"El diputado Moreira. Pero imagínense que, en el supuesto que hubiesen ellos votado por el litio, pues no tendrían de qué preocuparse ahora si se les llama a traidores", soltó.

Casi al finalizar el encuentro, el Jefe del Ejecutivo organizó una consulta a mano alzada para evaluar la labor del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

"Y, a ver, vamos a poner a consideración, vamos a hacer una especie de encuesta, de consulta, rápida, breve. ¿Verdad -díganme si sí o no- verdad que tenemos un buen Secretario de Gobernación?", preguntó.

- "¡Sí!", respondieron.

"Que nos ayuda mucho, que está a cargo, está a cargo, está a cargo de llevar a cabo la conciliación, los acuerdos con legisladores, con gobernadores, con la Fiscalía General de la República, con el Poder Judicial. Me ayuda mucho, me aligera la carga el Secretario de Gobernación", concluyó el Presidente.