Golpean a alcalde oaxaqueño previo a rendir segundo informe

Morelos, México.- Momentos antes de rendir su segundo informe de Gobierno, el presidente Municipal de Santa María Jacatepec, en Oaxaca, Gadiel Rogelio Rodríguez Gómez, fue golpeado por habitantes que enfurecidos le reclamaron el incumplimiento de obras prometidas.

El evento público se tenía previsto para este sábado a las 9:00 horas, en el salón "Eugenio Vera García", del Palacio Municipal, pero previo a que pasara a rendir su informe, el munícipe que llegó al poder emanado del Partido Encuentro Solidario (PES), fue interceptado por pobladores, retenido y agredido.

Los manifestantes realizaron destrozos y rompieron vidrios en el Ayuntamiento. Además, se suscitó un enfrentamiento con los simpatizantes del alcalde que intentaron defenderlo.

Aunque al momento no se ha informado una cifra sobre los lesionados. La Secretaría de Gobierno (Sego) de Oaxaca informó que las heridas provocadas a los funcionarios afectados no ponen en riesgo su integridad física.

Fuentes extraoficiales informaron que entre los lesionados están la esposa del presidente Municipal, Corazón Pérez, algunos miembros de su gabinete, regidores y la Delegada de Paz del distrito de Loma Bonita, Laura Canel.

"La Secretaría de Gobierno (Sego) informa que las personas violentadas, incluyendo el presidente municipal Gadiel Rogelio Rodríguez Gómez, no presentan lesiones que pongan en riesgo su integridad física, y ya recibe atención por parte del médico municipal", comunicó la dependencia.

"De acuerdo con el primer Concejal, con quien la Secretaría ya tuvo contacto, las agresiones se realizaron por parte de un grupo de personas, habitantes de la Comunidad de La Joya, quienes exigían la conclusión de dos obras, las cuales presentan un 75 por ciento de avance. Sin embargo, y pese a que la autoridad municipal y la Delegada de Paz del distrito de Loma Bonita, Laura Canel, conminaron al diálogo, el grupo de personas comenzó la agresión contra varias personas y funcionariado asistentes", agregó.

La Sego reprobó las agresiones a los funcionarios y elementos de la Policía Estatal acudieron a la zona a apoyar a autoridades municipales, a poner a salvo al alcalde Rodríguez Gómez, que en campaña se presentó como "El médico del pueblo".

Rodríguez Gómez también es promotor en la región de la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

Los policías dispersaron a los manifestantes con gas lacrimógeno y, según videos difundidos en redes sociales, realizaron detenciones, cuyo número aún no se precisa.

"Por no cumplir llamó a estatales para poder escaparse y no cumplir su obra. La Joya fue amenazado de muerte por los estatales aventando gas lacrimógeno para espantar a la gente de La Joya. Estatales pagados por el presidente Municipal de Santa María Jacatepec. Tiene dinero para hacer daño, pero no tiene dinero para cumplir su promesa de campaña. Gadiel Rodríguez, un presidente corrupto", denunció la usuaria Irían De Iris.