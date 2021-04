'Gobiernos anteriores robaban muchísimo en emergencias'

Cortesía

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en los Gobierno anteriores se robaba muchísimo dinero cuando había una declaratoria de emergencia debido a una inundación o incendio en el país.

"Robaban muchísimo dinero en la declaratoria de emergencia, si había una inundación, si había un incendio, de inmediato había declaratoria de emergencia porque había que entregar dinero.

"A veces a los estados los manejaba de manera directa Gobernación o la dependencia de la que le correspondía y, como era una emergencia, no se licitaba, tenían ya proveedores preferidos, hasta medios de información eran proveedores", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que en su Gobierno esas prácticas ya no existen, por lo que ahora se cuida que no se robe el presupuesto.

"Entonces, ya eso cambió completamente. Ahora, lo que procuramos es que el dinero vaya al pueblo, cuidar el dinero del pueblo, cuidar el presupuesto, que no se lo roben, que no haya derroche, que no haya gastos superfluos. La austeridad no sólo es un asunto administrativo, es un asunto de principios", expresó.

Este martes, Reforma informó que bajo la actual Administración la Comisión Nacional Forestal (Conafor) ha cancelado 163 plazas por año, contrastante con lo ocurrido en sexenios anteriores. Con Vicente Fox se cancelaron 56 plazas anuales; con Felipe Calderón 16 y con Enrique Peña un promedio de 99 por año.

En cuanto a recursos, la Conafor reportó un presupuesto de 721 millones en 2020, que disminuyó en 2021 a 265.8 millones de pesos; es decir, una caída de 63 por ciento.

Ante esto, el presidente dijo que para resolver el problema no es necesario la contratación de más plazas, sino con una mejor coordinación.

"Es que no se trata de crear plazas, ese es el concepto de antes, de que todos lo querían hacer gastando, contratando personal. Nosotros lo que queremos resolver son los problemas, si se trata de un incendio fue para pagarlo, ¿cómo? Pues participando todos, habiendo una mejor coordinación"; finalizó.